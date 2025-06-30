Канада отменила новый налог после отказа Трампа от переговоров
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Канада решила отменить новый налог на цифровые услуги, из-за которого Трамп отказался вести дальнейшие переговоры о торговой сделке, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство Канады.
Как отмечается в заявлении властей, Канада ведет сложные переговоры о новом экономическом и безопасном партнерстве с США, нацеленные на получение наилучшей сделки для канадских рабочих и предприятий.
Чтобы поддержать эти переговоры, решено было отменить налог на цифровые услуги, который должен был вступить в силу сегодня, 30 июня.
"Отмена налога на цифровые услуги позволит переговорам о новых экономических и безопасных отношениях с Соединенными Штатами добиться жизненно важного прогресса и усилить нашу работу по созданию рабочих мест и обеспечению благосостояния для всех канадцев", - заявил министр финансов и национальных доходов Франсуа-Филипп Шампань.
В итоге после отмены налога Трамп согласился возобновить переговоры с Канадой. Ожидается, что они будут возобновлены 21 июля.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2260677-kanada-otmenila-novyy-nalog-posle-otkaza-trampa-ot-peregovorov/
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