Канада отменила новый налог после отказа Трампа от переговоров

Канада решила отменить новый налог на цифровые услуги, из-за которого Трамп отказался вести дальнейшие переговоры о торговой сделке, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство Канады.

Как отмечается в заявлении властей, Канада ведет сложные переговоры о новом экономическом и безопасном партнерстве с США, нацеленные на получение наилучшей сделки для канадских рабочих и предприятий.

Чтобы поддержать эти переговоры, решено было отменить налог на цифровые услуги, который должен был вступить в силу сегодня, 30 июня.

"Отмена налога на цифровые услуги позволит переговорам о новых экономических и безопасных отношениях с Соединенными Штатами добиться жизненно важного прогресса и усилить нашу работу по созданию рабочих мест и обеспечению благосостояния для всех канадцев", - заявил министр финансов и национальных доходов Франсуа-Филипп Шампань.

В итоге после отмены налога Трамп согласился возобновить переговоры с Канадой. Ожидается, что они будут возобновлены 21 июля.