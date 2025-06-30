"Он был огорчен, и это было неуместно": Трамп высказался о разногласиях с Маском

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News высказался о своих разногласиях с миллиардером Илоном Маском, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

По словам Трампа, Маск — умный человек, но он был расстроен из-за новой политики администрации США в отрасли электромобилей.

"Я думаю, он замечательный парень. Я знаю, что у него всегда все будет хорошо. Он умный человек. Он даже участвовал в моей кампании, ну знаете, помогал там, делал разные вещи. Но в конце он немного был огорчен, и это было неуместно", — сказал он.

Как пояснил Трамп, речь идет о том, что Маск не добился сохранения поддержки властями отрасли электроавтомобилей. По словам президента, люди должны иметь выбор, на каком авто они хотят ездить, пусть электроавтомобили и «фантастичны» и самому Трампу они нравятся.