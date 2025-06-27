Путин вспомнил о покушении на Трампа и заявил о готовности встретиться с ним

Владимир Путин рассказал о своих нынешних отношениях с Дональдом Трампом, а также сообщил о готовности начать новый этап переговоров с Украиной, передает NUR.KZ со ссылкой на Кремль.

Глава Российской Федерации после саммита ЕАЭС в Минске ответил на вопросы журналистов. Один из представителей СМИ спросил, нет ли у Путина ощущения, что ему пора лично встретиться с Дональдом Трампом. По словам журналиста, со стороны сложилось ощущение, что Путин и Трамп "отдаляются друг от друга".

В ответ Путин заявил, что относится к Трампу с "большим уважением".

"Он прошел очень тяжелый, сложный и небезопасный путь возвращения к власти и в Белый дом, мы все это хорошо знаем. Вплоть до того, что пережил покушение, причем не одно покушение на его жизнь. Он мужественный человек, это ясно.

То, что он делает внутри страны, то, что он делает в сфере, скажем, ситуации на Ближнем Востоке, и его усилия по урегулированию украинского кризиса - мы, конечно, все это очень ценим. Уже говорил об этом, хочу сказать публично и сейчас: я считаю, что Президент Трамп стремится искренне к урегулированию вопроса на украинском треке", - ответил Путин.

Также Путин заявил, что готов к встрече и добавил, что благодаря Трампу отношения между Россией и Соединенными Штатами "начали выравниваться". Он также сказал, что "встреча возможна" и что ее будут "с удовольствием готовить".

Кроме того, Владимир Путин заявил, что Россия готова к третьему раунду переговоров в Стамбуле.

Накануне издание Financial Times сообщило, что Трамп якобы разочаровался в Путине и стал мягче к Зеленскому. Отмечалось, что Трамп проявил симпатию к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, назвав его "очень милым" после встречи с ним на полях саммита НАТО. Также сообщалось, что глава США занял более жесткий тон в отношении России.

До этого Зеленский рассказал, о чем говорил с лидером США Дональдом Трампом во время личной встречи на саммите НАТО. Там же Дональд Трамп подчеркнул, что все еще очень рассчитывает заключить сделку с Россией по конфликту в Украине. Трамп назвал ситуацию "позором", так как "на прошлой неделе погибли 6 тыс. солдат". Он также отметил, что отклонил предложение Путина помочь в конфликте с Ираном.

До этого Путин заявил, что согласен со словами Трампа о том, что при нем конфликт в Украине мог бы не случиться. Ранее Владимир Путин отказался ехать на переговоры с Украиной в Стамбул. Свои планы изменил и Дональд Трамп, который планировал попасть туда.