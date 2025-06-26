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    Новости русской службы Би-би-си

    Трибунал, который пока не сможет судить Путина. Совет Европы решил создать спецтрибунал по агрессии России против Украины

    Опубликовано:

    Владимир Зеленский и Ален Берсе
    Владимир Зеленский и Ален Берсе. Фото: FREDERICK FLORIN/AFP via Getty Images

    Совет Европы заключил соглашение с Украиной о создании специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. ООН считает таким преступлением применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной целостности или политической независимости другой страны.

    Документ подписали в Страсбурге генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе и президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл во Францию после участия в саммите НАТО в Гааге.

    «Каждый военный преступник должен знать, что есть правосудие, и это относится к России, — сказал Зеленский после подписания. — Правосудие занимает время, но я уверен, что оно должно свершиться». «Мы должны четко показать, что агрессия ведет к наказанию», — добавил он.

    Спецтрибунал должен судить высших политических и военных руководителей, которые несут ответственность за полномасштабное вторжение России в Украину.

    Но начать суд над президентом Владимиром Путиным, премьер-министром Михаилом Мишустиным и главой МИД России Сергеем Лавровым трибунал сможет только после того, как они покинут свои посты.

    До этого момента он сможет только вести расследование, собирать доказательства и готовить обвинительные заключения. При этом члены «тройки» будут неподсудны трибуналу все время, пока будут находиться у власти — или если их иммунитет не будет отменен властями России.

    «Это компромисс. Вопрос иммунитета был главным предметом разногласий среди государств, которые поддерживали инициативу создания спецтрибунала. На иммунитете „тройки" настаивали государства большой семёрки и прежде всего США», — объяснил Би-би-си юрист-международник из университета Кельна Глеб Богуш.

    «Государства таким образом делают очень спорное политическое послание, по сути позволяя диктаторской пожизненной власти извлекать преимущества из собственных преступлений», — считает Богуш.

    Но у трибунала все же будет возможность даже заочно судить других высших чиновников России и Беларуси, так что его существование «будет дополнительным напоминанием о важности преступления агрессии и необходимости ответственности за него», добавляет эксперт.

    Юрист также обратил внимание на то, что этот международный трибунал, согласно документам, будет зависеть от украинских властей «в критическом вопросе об определении круга обвиняемых и начала расследования».

    Прокурор будет вправе начать или не начинать расследование после того, как генеральный прокурор Украины передаст трибуналу перечень конкретных лиц и доказательств.

    Но возможности самостоятельно привлекать обвиняемых у прокурора трибунала не будет. «Это существенный момент, который будет порождать вопросы о независимости трибунала», — считает Богуш.

    Зачем нужен специальный трибунал и кто его создает?

    Участниками соглашения о спецтрибунале могут быть как члены Совета Европы, так и другие государства.

    Дальнейшие шаги по созданию трибунала зависят от реального желания государств ускорить этот процесс, отмечает Богуш. «Можно давать любые обещания, но государства обладают также неограниченными возможностями затянуть этот процесс», — предупреждает он.

    Где именно будет создан трибунал, в соглашении не говорится — ранее предполагалось, что он будет размещен в Гааге.

    В состав трибунала будут избраны 15 судей. Их назначит комитет, созданный из представителей государств, которые присоединятся к соглашению о создании органа.

    Устав спецтрибунала утвердил 24 июня Комитет министров Совета Европы — в него входят представители стран-участников этой организации.

    Спецтрибунал создается для заполнения пробела в полномочиях Международного уголовного суда (МУС).

    МУС имеет юрисдикцию расследовать только военные преступления, преступления против человечности и геноцид в Украине — но у него нет юридических полномочий для преследования преступления агрессии против Украины, поскольку к началу войны ни Россия, ни Украина не ратифицировали Римский статут.

    Украина ратифицировала его только в августе 2024 года. Ожидается, что оба суда заключат соглашения о взаимном сотрудничестве.

    При этом МУС не обращает внимания на иммунитет высших руководителей. В марте этот суд выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина, а также российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в депортации украинских детей.

    Позже МУС также выдал ордеры на арест экс-министра обороны России Сергея Шойгу и главы российского генштаба Валерия Герасимова в связи с ударами по энергетической инфраструктуре Украины и причинению вреда мирным гражданам.

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