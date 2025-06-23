"Вы играете на руку врагу": Трамп призвал не повышать цены на нефть после ударов по Ирану

После сообщений о повышении цен на нефть из-за конфликта с Ираном, президент США Дональд Трамп опубликовал пост, в котором призвал не делать этого, передает NUR.KZ.

"Все, держите цены на нефть низкими! Я слежу! Вы играете на руку врагу! Не делайте этого!", - сказано в публикации.

Спустя несколько минут он опубликовал еще один пост, в котором обратился к Министерству энергетики страны.

"Министерству энергетики: бури, детка, бури! И я имею в виду сейчас", - написал Трамп.

Напомним, сегодня мировые рынки отреагировали на удары США по Ирану ростом цен на нефть Brent - на пике скачка ее стоимость поднялась выше 80 долларов впервые с января. А накануне Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив на фоне атак США и Израиля.

Мы писали, как данная ситуация может повлиять на Казахстан, ведь Иран "соседствует" с нашей страной через Каспийское море. Однако влияние этой страны на глобальную и отечественную экономику может оказаться более серьезным.

Сегодня также стало известно, по какой цене продают нефть из Казахстана на самом деле.