"Вы играете на руку врагу": Трамп призвал не повышать цены на нефть после ударов по Ирану
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После сообщений о повышении цен на нефть из-за конфликта с Ираном, президент США Дональд Трамп опубликовал пост, в котором призвал не делать этого, передает NUR.KZ.
"Все, держите цены на нефть низкими! Я слежу! Вы играете на руку врагу! Не делайте этого!", - сказано в публикации.
Спустя несколько минут он опубликовал еще один пост, в котором обратился к Министерству энергетики страны.
"Министерству энергетики: бури, детка, бури! И я имею в виду сейчас", - написал Трамп.
Напомним, сегодня мировые рынки отреагировали на удары США по Ирану ростом цен на нефть Brent - на пике скачка ее стоимость поднялась выше 80 долларов впервые с января. А накануне Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив на фоне атак США и Израиля.
Мы писали, как данная ситуация может повлиять на Казахстан, ведь Иран "соседствует" с нашей страной через Каспийское море. Однако влияние этой страны на глобальную и отечественную экономику может оказаться более серьезным.
Сегодня также стало известно, по какой цене продают нефть из Казахстана на самом деле.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2258634-vy-igraete-na-ruku-vragu-tramp-prizval-ne-povyshat-ceny-na-neft-posle-udarov-po-iranu/
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