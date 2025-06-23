На Кипре и Крите арестованы подозреваемые в шпионаже на Иран азербайджанцы

Власти Греции сообщили об аресте гражданина Азербайджана, который подозревается в шпионаже на острове Крит, где расположена военно-морская база НАТО. 21 июня также стало известно об аресте гражданина Великобритании азербайджанского происхождения на Кипре: его подозревают в шпионаже на Иран и намерении организовать террористический акт.

Власти Греции и Кипра не уточняют, связаны ли эти два ареста между собой.

Источники Reuters в полиции Греции сообщили, что в воскресенье на Крите был арестован 26-летний азербайджанец, который с 18 июня жил в гостинице около базы НАТО в бухте Суда на западе острова. По данным собеседника агентства, на его лэптопе были обнаружены более 5 тыс. фотографий и программное обеспечение для шифрования.

Как передает корреспондент Би-би-си Джо Инвуд, в субботу также стало известно о том, что около базы британских Военно-воздушных сил на Кипре был арестован подозреваемый в шпионаже на Иран.

Кипрские СМИ сообщили, что подозреваемый, арестованный в субботу, был азербайджанского происхождения, имея в виду не страну, а этническую группу, проживающую в Азербайджане и северо-западном Иране, и въехал на Кипр под видом туриста по польскому паспорту.

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Кипрское информационное агентство Philenews сообщило, что этот человек был связан с «иранскими агентами» и был замечен в подозрительном поведении возле британской авиабазы «Акротири», недалеко от южного прибрежного города Лимасол.

По данным кипрского новостного портала ANT1, подозреваемый, как полагают, с середины апреля вел наблюдение за британской военной базой в «Акротири», а также за кипрской авиабазой «Андреас Папандреу» в западном регионе Пафоса.

«Акротири» считается самой важной базой Великобритании в регионе. На ней базируются истребители, разведывательные, транспортные и заправочные самолеты. Ранее она использовалась для защиты израильского неба от иранских ракетных ударов. На прошлой неделе Лондон объявил, что направляет на базу дополнительные самолеты.

В заявлении Министерства иностранных дел Великобритании говорится: «Мы поддерживаем контакт с властями Кипра в связи с арестом британского гражданина». Министерство также подтвердило агентству AFP, что задержанный — гражданин Великобритании.

Правоохранительные органы Кипра и Греции в настоящее время тесно сотрудничают, выясняя, связаны ли между собой два подозреваемых. Сходство между этими двумя делами «слишком значительно, чтобы его игнорировать», сообщил кипрскому каналу 24news источник в силовых структурах.

Следователи сейчас изучают данные о поездках, коммуникации и цифровые доказательства, чтобы определить, можно ли считать эти случаи единичными или же они часть более широкой шпионской сети, действующей в Восточном Средиземноморье.

Кипр, где проживает много израильских эмигрантов, стал перевалочным пунктом для израильтян, стремящихся вернуться домой по воздуху или по морю после начала войны с Ираном 13 июня.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар написал в X, что иранские оперативники из Корпуса стражей исламской революции «пытались совершить нападение на израильских граждан на Кипре». «Благодаря действиям кипрских спецслужб в сотрудничестве с израильскими спецслужбами террористическая атака была сорвана», — добавил Саар.

Неясно, связаны ли задержания с предполагаемым заговором с целью нападения на израильтян, о котором упомянул Саар, а кипрская полиция отказалась предоставить подробную информацию по этому делу.

Израиль давно обвиняет Иран в организации и финансировании нападений на израильские и еврейские объекты по всему миру, либо напрямую, либо через поддерживаемые им группировки, например, ливанскую «Хезболлу».