НАТО не считает удар США по Ирану противоречащим международному праву

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не считает удар Соединенных Штатов по Ирану противоречащим международному праву, передает РИА Новости.

На пресс-конференции накануне начала саммита НАТО в Гааге Рютте прокомментировал последние события на Ближнем Востоке.

"Я с вами совершенно не согласен", - заявил он в ответ на вопрос о том, не являются ли последние действия США нарушением норм международного права.

Кроме того, Рютте добавил, что союзники по НАТО уверены в том, что Иран не должен получить атомную бомбу.

Напомним, ранее Дональд Трамп выступил с обращением к нации и объявил, что США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане. А премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации поблагодарил Трампа за удары по иранским ядерным объектам.

В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что атака США по ядерным объектам в Иране будет иметь далеко идущие последствия. Также в Иране сообщили, что не будут прекращать разрабатывать ядерную энергетику, несмотря на удары США.

После издание New York Times сообщило, что после атак на иранские ядерные объекты, поддерживаемые Ираном формирования могут нанести удары по базам США в Ираке и Сирии.

При этом, госдепартамент США выпустил предупреждение для своих граждан по всему миру.