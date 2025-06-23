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    Могут ли в Казахстан приехать беженцы из Ирана, ответили в МИД

    Опубликовано:

    Удар Израиля по Тегерану
    Удар Израиля по Тегерану. Фото: Atta Kenare / AFP via Getty Images

    На брифинге в казахстанском МИД у официального представителя Айбека Смадиярова спросили, возможно ли появление в Казахстане беженцев из Ирана, передает корреспондент NUR.KZ.

    "Данных о том, что кто-то куда-то убегает, у нас нет. Таких запросов в нашу сторону не поступало. Спрогнозировать, что будет завтра, даже через час, никто не может. Остается мониторить и действовать уже по ситуации", - прокомментировал Смадияров.

    Он добавил, что вопрос по возможному потоку беженцев лучше задать МВД.

    Добавим, также сегодня в казахстанском МИД сообщили о количестве оставшихся в Иране и Израиле казахстанцев.

    А глава МНЭ Серик Жумангарин в кулуарах сената рассказал, как эскалация конфликта на Ближнем Востоке может сказаться на Казахстане.

    Напомним, недавно Министерство иностранных дел Республики Казахстан сделало заявление после атаки США на ядерные объекты Ирана.

    В МИД РК подчеркнули, что в результате последних военных акций США против Ирана происходит стремительное ухудшение международной ситуации с опасными последствиями для безопасности государств, расположенных "в нашей части мира".

    До этого МИД Казахстана обратилось к гражданам нашей страны, находящимся в Иране и Израиле. Их попросили всегда быть на связи.

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