Могут ли в Казахстан приехать беженцы из Ирана, ответили в МИД

На брифинге в казахстанском МИД у официального представителя Айбека Смадиярова спросили, возможно ли появление в Казахстане беженцев из Ирана, передает корреспондент NUR.KZ.

"Данных о том, что кто-то куда-то убегает, у нас нет. Таких запросов в нашу сторону не поступало. Спрогнозировать, что будет завтра, даже через час, никто не может. Остается мониторить и действовать уже по ситуации", - прокомментировал Смадияров.

Он добавил, что вопрос по возможному потоку беженцев лучше задать МВД.

Добавим, также сегодня в казахстанском МИД сообщили о количестве оставшихся в Иране и Израиле казахстанцев.

А глава МНЭ Серик Жумангарин в кулуарах сената рассказал, как эскалация конфликта на Ближнем Востоке может сказаться на Казахстане.

Напомним, недавно Министерство иностранных дел Республики Казахстан сделало заявление после атаки США на ядерные объекты Ирана.

В МИД РК подчеркнули, что в результате последних военных акций США против Ирана происходит стремительное ухудшение международной ситуации с опасными последствиями для безопасности государств, расположенных "в нашей части мира".

До этого МИД Казахстана обратилось к гражданам нашей страны, находящимся в Иране и Израиле. Их попросили всегда быть на связи.