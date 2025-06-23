Отвлекающие маневры и семь бомбардировщиков B-2: как США били по ядерным объектам Ирана и к чему это привело

18-часовой полет в одну сторону, несколько дозаправок в воздухе и несколько отвлекающих маневров - так председатель Объединенного комитета начальников штабов США, четырехзвездный генерал Дэн Кейн описал операцию по бомбардировке ядерных объектов Ирана.

Полностью результаты и последствия операции «Полуночный молот» (так в США обозначили удар по иранским объектам) еще не ясны. Однако в воскресенье утром, всего через несколько часов после ударов, на брифинге в Пентагоне военные рассказали о хронологии этой сложной миссии.

Американские бомбардировщики «взлетели, выполнили задачу и вернулись, и об этом никто в мире не знал», — заявил журналистам министр обороны США Пит Хегсет.

Хронология операции

Операция началась вскоре после полуночи. В это время Хегсет вместе с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Дж. Д. Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио и высокопоставленными сотрудниками Пентагона собрались в Ситуационной комнате Белого дома, чтобы наблюдать за вылетом авиагруппы с американской авиабазы в штате Миссури.

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По данным Пентагона, под покровом темноты в 00:01 по восточному времени (04:01 по Гринвичу) бомбардировщики-невидимки B-2 взлетели с авиабазы «Уитман». Их цель — самые охраняемые ядерные объекты Ирана.

Бомбардировщики, летающие чуть медленнее, чем со скоростью звука, прошли над Атлантическим океаном. Они несли груз мощных противобункерных бомб, способных пробить бетон толщиной более 18 метров.

Только такие бомбы способны поразить объект по обогащению урана в Фордо, запрятанный глубоко под горой и считающийся основным центром ядерной программы Ирана. США — единственная страна в мире, которая, насколько известно, обладает таким оружием.

Но в мире обо всем этом еще не знали: все следили за тем, что происходило на Тихом океане, вслед за сообщениями о том, что бомбардировщики вылетели из США на американский остров Гуам.

«Хотя развертывание официально не связано с обсуждением вопроса о присоединении США к войне Израиля против Ирана, мало кто сомневается в наличии такой связи», — так об этом написала Би-би-си.

Но, по версии Пентагона, это был отвлекающий маневр, призванный скрыть миссию самолетов, направлявшихся через Атлантический океан прямо к Ирану.Самолеты, пролетевшие над Тихим океаном в западном направлении, были «операцией по введению в заблуждение, о которой знали лишь очень немногие планировщики и ключевые лидеры», — сказал генерал Кейн.

«Основной ударный отряд, состоящий из семи бомбардировщиков B-2 Spirit, каждый с двумя членами экипажа, бесшумно продвигался на восток, соблюдая режим тишины», — добавил он.

Эти военные самолеты не отображаются на сайтах, отслеживающих полеты, поэтому Би-би-си трудно проверить изложенную Пентагоном версию событий. И хотя спутниковые снимки могут помочь оценить масштабы ущерба, нанесенного объектам за ночь, они не позволяют узнать, когда именно они были поражены.

Когда звено В-2 достигло Ближнего Востока, примерно в 17:00 по восточному времени (21:00 по Гринвичу), к нему присоединились самолеты поддержки. Их задачей было защитить бомбардировщики, прочесывая пространство перед ними в поисках вражеских истребителей и ракет «земля-воздух». Генерал Кейн назвал это «сложным, тщательно спланированным маневром».

Однако, по словам американских официальных лиц, иранские истребители не поднимались в воздух, и, по всей видимости, средства противовоздушной обороны огонь не открывали.

«Доминирование Израиля в иранском воздушном пространстве создало условия для беспрепятственных действий американских бомбардировщиков», — сказала BBC Verify Патриция Базильчик, эксперт по противоракетной обороне из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Следующий час и сорок минут генерал Кейн описал с такими подробностями, которые обычно не предают огласке. На брифинге были даны временные рамки некоторых событий, однако карта, показывающая маршрут бомбардировщиков, не содержала сведений о точном маршруте полета и две ее версии немного отличались друг от друга.

Около 17:00 по восточному времени (21:00 по Гринвичу) американские официальные лица заявили, что более двух десятков крылатых ракет «Томагавк» были запущены с американской подводной лодки, базирующейся в Аравийском море, в направлении ядерного объекта недалеко от города Исфахан, где живет около двух миллионов человек.

Хотя ядерный объект находится в сотнях километров от побережья, крылатые ракеты ударили примерно в то же время, когда бомбардировщики B-2 сбросили свои противобункерные бомбы на два других ядерных объекта, сообщила доктор Стейси Петтиджон, эксперт по вопросам обороны из Центра новой американской безопасности.

Звено американских бомбардировщиков вошло в воздушное пространство Ирана, где, по данным Пентагона, США применили несколько других отвлекающих средств, в том числе дополнительные ложные цели.

Все это означало, что США смогли нанести «скоординированный неожиданный удар по нескольким объектам», сказала Петтиджон BBC Verify.

Ведущий бомбардировщик сбросил две бомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) на первую из нескольких целей в Фордо примерно в 18:40 по восточному времени (22:40 по Гринвичу, 02:10 по иранскому времени).

По данным экспертов, бомба MOP способна пробить около 18 м бетона или 61 м грунта, прежде чем взорваться. Хотя успех и не гарантирован, это единственная бомба в мире, которая может теоретически добраться до туннелей на объекте в Фордо, как считается, находящихся на глубине 80-90 м. Это первый случай применения бомб МОР в реальных боевых условиях.

Остальные бомбардировщики затем ударили своим целям — по данным Пентагона, в общей сложности на Фордо и второй ядерный объект в Натанзе было сброшено 14 бомб MOP. А на ядерном объекте в Исфахане, расположенном более чем в 200 км от Фордо, ракеты «Томагавк» поразили свои собственные цели.

По данным Пентагона, самолеты провели в воздухе 18 часов, а все цели были поражены всего за 25 минут, после чего самолеты покинули воздушное пространство Ирана в 19:30 по восточному времени (23:30 по Гринвичу) и вернулись в США.

Что известно о нанесенном ущербе

Администрация Трампа назвала рейд полной победой. Всего в рейде приняли участие 125 американских самолетов, было использовано около 75 высокоточных боеприпасов. По словам министра обороны США Пита Хегсета, миссия обеспечила «мощное и очевидное» уничтожение ядерного потенциала Ирана.

Однако для полной оценки масштаба нанесенных повреждений потребуется время. Чтобы понять, на какую глубину проникли бомбы на ключевых ядерных объектах, необходимо больше видеоматериалов.

Иран подтвердил факт атак, но утверждал, что они нанесли минимальные повреждения и не предоставил детального отчета о ходе событий. На спутниковых снимках ядерных объектов, в том числе в Фордо и Натанзе видны кратеры от взрывов, однако по ним трудно судить о масштабах повреждений под землей.

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси предположил ядерные объекты могли получить значительные повреждения.

«С учетом использованного заряда и очень чувствительной к вибрации природе центрифуг, можно ожидать, что был нанесен очень существенный ущерб», — сказано в заявлении Гросси.

Кроме того, на спутниковых снимках Фордо, сделанных 19 июня, видна череда грузовых автомобилей около объекта.

Неясно, какую именно задачу выполняли эти машины: на них теоретически могли как вывозить ядерные материалы, так и привозить материалы или оборудование для укрепления объекта.

«Это была невероятно сложная и хорошо продуманная атака, которую не могла бы провести ни одна другая страна в мире, — сказала Стейси Петтиджон. — Несмотря на тактический успех операции, неясно, достигнет ли она своей цели — навсегда затормозить ядерную программу Ирана».