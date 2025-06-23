Mehr: военную базу США в Сирии атаковали

Военная база США на западе Сирии сегодня подверглась нападению. На данный момент известно только то, что атака была произведена с помощью миномета.

По данным РБК, американская военная база в районе Касрак в западной сирийской провинции Хасеке подверглась нападению. Агентство ссылается на Al-Maalomah. По информации источников агентства, база попала под минометный обстрел. Кто открыл огонь, не уточняется.

Собеседники издания указали, что эта атака "является первой в своем роде" и происходит на фоне "растущего народного недовольства иностранным присутствием", поскольку местные считают базу "символом оккупации".

Ранее издание New York Times сообщило, что после атак на иранские ядерные объекты, поддерживаемые Ираном формирования могут нанести удары по базам США в Ираке и Сирии.

При этом, госдепартамент США выпустил предупреждение для своих граждан по всему миру.

"Существует вероятность демонстраций против граждан США и интересов страны за рубежом. Государственный департамент рекомендует гражданам США по всему миру проявлять повышенную осторожность", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Дональд Трамп выступил с обращением к нации и объявил, что США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане. А премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации поблагодарил Трампа за удары по иранским ядерным объектам.

В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что атака США по ядерным объектам в Иране будет иметь далеко идущие последствия. Также в Иране сообщили, что не будут прекращать разрабатывать ядерную энергетику, несмотря на удары США.