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    Политика

      "Наглый фейк": МИД о переселении жителей сектора Газа и Палестины в Казахстан

      Опубликовано:

      Жители Газы
      Жители Газы. Фото: Mohammed Abed/Getty Images

      Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге прокомментировал фейк о переселении иностранных граждан в Казахстан, передает корреспондент NUR.KZ.

      Речь идет о распространяемой информации о решении иностранных властей переселить жителей сектора Газа и Палестины в Казахстан.

      "Это откровенный наглый фейк, он не соответствует действительности. Я не знаю, кто это запускает, но кому-то, значит, это надо было", - прокомментировал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

      Ране в Сети появилось сообщение, что с 2026 года начнется поэтапная эвакуация жителей сектора Газа с последующим переселением их в Казахстан, Узбекистан и Таджикистан. В МИД опровергли эти данные.

      Напомним, в начале февраля Дональд Трамп заявил, что США готовы занять сектор Газа и создать там возможности для экономического развития. Тогда он предложил расселить жителей Газы в других странах.

      Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал замечательной идеей предложение Трампа переселить жителей сектора Газа. Военные Израиля начали готовить план переселения.

      Вскоре были названы три страны, куда США могут переселить палестинцев из сектора Газа.

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