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    Политика

      "Наша головная боль": к планирующим отпуск на Ближнем Востоке казахстанцам обратились в МИД

      Опубликовано:

      Деньги, паспорт и самолет.
      Деньги на путешествие. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      На брифинге в МИД РК официальный представитель Айбек Смадияров обратился к казахстанцам, которые запланировали отпуск в странах Ближнего Востока, передает корреспондент NUR.KZ.

      Айбек Смадияров обратился через СМИ ко всем гражданам, которые собираются отправиться на отдых на Ближний Восток.

      "Мы уже несколько дней наблюдаем крайне нестабильную геополитическую ситуацию, которая меняется ежедневно. Несмотря на это, рейсы в эти страны пока выполняются. Например, вчера, кажется, Иран отменил несколько рейсов. Естественно, в связи с этим возникают вопросы, как оттуда возвращать людей.

      Это - наша головная боль. Нам придется все это решать. Поэтому я прошу: прежде чем направляться в эти страны, хорошо подумайте, примите взвешенное решение и осознайте личную ответственность", - сообщил Смадияров.

      Он добавил, что казахстанцам за рубежом ведомство окажет любую помощь.

      "Но в то же время важно прислушиваться к рекомендациям государства", - добавил Смадияров.

      Также сегодня Смадияров сообщил, что из Ирана эвакуировали 230 граждан Казахстана, из Израиля - 66 человек. В Иране осталось около 50 человек с паспортом РК.

      До этого Минтуризма обратилось к казахстанцам по вопросу возвращения на родину из-за ситуации на Ближнем Востоке. А несколько дней назад стало известно, что шестеро казахстанцев эвакуировались из Ирана через Азербайджан.

      Напомним, авиационная администрация Казахстана в связи с началом боевых действий на Ближнем Востоке запретила авиакомпаниям полеты над, в пределах и вблизи воздушного пространства шести стран - Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения.

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