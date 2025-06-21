Брата Башара Асада задержали в Сирии
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В Сирии силовики задержали двоюродного брата экс-президента страны Башара Асада Васима Асада. Его обвиняют в наркоторговле и других правонарушениях.
Об этом пишет SANA со ссылкой на МВД республики - перевод приводят РБК.
Васима Асада задержали на сирийско-ливанской границе сотрудники Службы общей разведки и МВД. По информации ведомства, Васим Асад торговал наркотиками и был причастен к нескольким преступлениям в период режима Башара Асада.
Как пишут авторы, ранее, весной 2025 года, Европейский союз и Соединенные Штаты ввели против двоюродного брата экс-президента санкции. Его обвинили в торговле каптагоном и амфетамином.
Васим Бади аль-Асад командовал военизированным подразделением в составе армии Сирии. Он "публично призвал к формированию сектантских ополчений для поддержки режима" и является "ключевой фигурой в региональной сети незаконного оборота наркотиков", утверждают в американском Минфине.
Санкции коснулись и Самера Асада, тоже двоюродного брата президента. Он, по версии США и новых сирийских властей, курировал ключевые объекты по производству наркотика каптагона в районе городов Латакия и Каламун, расположенных на берегу Средиземного моря.
А в декабре прошлого года, отмечается в статье, в аэропорту столицы Ливана Бейрута задержали родственниц свергнутого президента Сирии - жену и дочь его двоюродного брата Дурейда, которые пытались покинуть страну по фальшивым сирийским паспортам.
Напомним, в начале декабря прошлого года столица Сирии оказалась в руках повстанцев спустя менее, чем две недели после того, как они начали наступление и взяли под контроль несколько крупных сирийских городов.
После этого президент Сирии Башар Асад принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.
Премьер-министр Сирии заявил, что готов принимать любые меры по "передаче" власти после того, как президент Башар Асад бежал из Дамаска, когда повстанцы вошли в столицу.
Позже несколько российских СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили, что Асад вместе с семьей прибыл в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин лично принял решение о предоставлении убежища Башару Асаду.
В конце января в Сирии назначили временного президента, распустили армию и отменили Конституцию. Временным президентом Сирии стал Ахмед аш-Шараа.
А в конце апреля сообщалось, что Россия ответила отказом на просьбу нового правительства Сирии выдать свергнутого президента Башара Асада, бежавшего в РФ.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2258004-brata-bashara-asada-zaderzhali-v-sirii/
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