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Путин отказался выдать Сирии Башара Асада

Опубликовано:

Башар Асад
Башар Асад. Фото: instagram.com/syrianpresidency

Россия ответила отказом на просьбу нового правительства Сирии выдать свергнутого президента Башара Асада, бежавшего в РФ, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

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Об этом в интервью газете рассказал временный сирийский президент, лидер джихадистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) Ахмед аш-Шараа.

По его словам, временное правительство Сирии обращалось к России с просьбой выдать Асада взамен на сохранение военного присутствия РФ на территории Сирии. Однако Россия отклонила запрос.

Но несмотря на отказ, новое правительство Сирии не планирует разрывать отношения с Россией.

Пока неясно, какую роль, если таковая вообще будет, Россия будет играть в послевоенной Сирии. Но аш-Шараа заявил, что Москва снабжала сирийскую армию десятилетиями, подразумевая, что его стране может снова понадобиться поддержка России или других стран в будущем.

"Россия - постоянный член Совета Безопасности ООН. Оружие Сирии - полностью российское. И есть много соглашений о поставках продовольствия и энергии, на которые Сирия опирается уже много лет.

До сих пор мы не получали предложений от других стран о замене сирийского оружия, которое в основном производится в России", - заявил аш-Шараа, подчеркнув, что его правительство "принимает во внимание эти сирийские интересы".

Напомним, в начале декабря прошлого года столица Сирии оказалась в руках повстанцев спустя менее, чем две недели после того, как они начали наступление и взяли под контроль несколько крупных сирийских городов.

После этого президент Сирии Башар Асад принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.

Премьер-министр Сирии заявил, что готов принимать любые меры по "передаче" власти после того, как президент Башар Асад бежал из Дамаска, когда повстанцы вошли в столицу.

Позже несколько российских СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили, что Асад вместе с семьей прибыл в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин лично принял решение о предоставлении убежища Башару Асаду.

В конце января в Сирии назначили временного президента, распустили армию и отменили Конституцию.

Временным президентом Сирии стал Ахмед аш-Шараа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2238750-putin-otkazalsya-vydat-sirii-bashara-asada/