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    Сильнейшую за последние дни атаку произвел Иран по Израилю (видео)

    Опубликовано:

    Разрушенное здание в Тель-Авиве
    Тель-Авив. Фото: t.me/Nournews_ir

    Иран нанес масштабные удары по центру Тель-Авива и Хайфе, СМИ пишут о запуске 20-30 ракет. В этот раз иранские ракеты поразили здание израильской фондовой биржи.

    По данным агентства Tansim, Иран нанес самый большой удар по Израилю за последние 48 часов. Сообщается, что запущено было 20-30 ракет.

    Press TV сообщает, что иранская ракета поразила здание в центре Тель-Авива, вызвав масштабные разрушения в этом районе.

    По данным КСИР, под удар попало здание фондовой биржи. Также сообщается, что последняя атака на Израиль была двойной: с применением ракет и беспилотников.

    Nournews пишет, что под воздействие взрывной волны попала одна из израильских больниц, но не получила серьезных повреждений. Но целью в этом районе был штаб киберкомандования армии Израиля C4I и разведывательный центр.

    Ракетным ударам подвергся не только Тель-Авив, но и Хайфа. Машины скорой помощи направляются в подвергшиеся атаки районы.

    Сегодня уже сообщалось, что сенатор Марк Уорнер заявил о том, что разведка США не нашла доказательств работы Ирана над ядерным оружием. По его словам, Дональд Трамп игнорирует данные разведки.

    Вчера верховный лидер Ирана Али Хаменеи в ответ на пост Трампа с призывом к безоговорочной капитуляции заявил, что иранский народ никогда не сдастся.

    До этого президент США Дональд Трамп заявил, что заявил, что США установили полный контроль над небом Ирана.

    Напомним, ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала информацию о ликвидации нового начальника военного штаба Ирана. Также иранские СМИ утверждали, что в результате удара Ирана по штаб-квартире израильской разведки "Моссад" погибли старшие офицеры и командиры.

    В ночь на 18 июня Иран и Израиль обменялись серией ракетных ударов. В ЦАХАЛ заявили об ударах по Тегерану, а также подтвердили информацию о 15 ударах из Ирана.

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