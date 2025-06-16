200 кг взрывчатки и 23 БПЛА: в Иране сообщили о задержании бойцов Израиля
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Сотрудники иранской полиции задержали двух агентов израильской разведывательной службы "Моссад" в провинции Альборз на севере республики, передает NUR.KZ со ссылкой агентство Mehr.
"Благодаря усилиям сотрудников разведывательного подразделения полицейского управления провинции Альборз были арестованы два члена террористической ячейки "Моссада", которые занимались изготовлением бомб, взрывчатых веществ и электронного оборудования в конспиративном доме в Саводжболаге", - указано в документе.
Сообщается, что у них изъято более 200 кг взрывчатки, 23 беспилотника и пусковая установка.
Ранее мы писали, что представители силовых структур как Израиля, так и Ирана сообщили, что в ночь на понедельник страны обменялись серией взаимных ударов.
Сегодня в Иране подтвердили гибель глава разведки Корпуса стражей Исламской Революции и его заместителя в результате атак Израиля.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что 80% населения Ирана хотело бы свергнуть нынешнее руководство, а нынешняя власть "очень слаба".
На тот момент Израиль и Иран уже третий день продолжали обмениваться ударами. Тогда страны снова обменялись массированными ракетными ударами, в ходе которых впервые были применены гиперзвуковые ракеты. Под обстрел попали стратегические объекты в Тегеране и Хайфе.
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На прошлой неделе Министерство иностранных дел РК выразило серьезную обеспокоенность в связи с военной эскалацией на Ближнем Востоке.
Посольство РК в Израиле обратилось к казахстанцам, находящимся сейчас в Израиле. Их призвали соблюдать указания командования тыла и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последн
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2255739-izgotavlivali-bomby-v-irane-soobshchili-o-zaderzhanii-boycov-izrailya/