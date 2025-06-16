200 кг взрывчатки и 23 БПЛА: в Иране сообщили о задержании бойцов Израиля

Сотрудники иранской полиции задержали двух агентов израильской разведывательной службы "Моссад" в провинции Альборз на севере республики, передает NUR.KZ со ссылкой агентство Mehr.

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"Благодаря усилиям сотрудников разведывательного подразделения полицейского управления провинции Альборз были арестованы два члена террористической ячейки "Моссада", которые занимались изготовлением бомб, взрывчатых веществ и электронного оборудования в конспиративном доме в Саводжболаге", - указано в документе.

Сообщается, что у них изъято более 200 кг взрывчатки, 23 беспилотника и пусковая установка.

Ранее мы писали, что представители силовых структур как Израиля, так и Ирана сообщили, что в ночь на понедельник страны обменялись серией взаимных ударов.

Сегодня в Иране подтвердили гибель глава разведки Корпуса стражей Исламской Революции и его заместителя в результате атак Израиля.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что 80% населения Ирана хотело бы свергнуть нынешнее руководство, а нынешняя власть "очень слаба".

На тот момент Израиль и Иран уже третий день продолжали обмениваться ударами. Тогда страны снова обменялись массированными ракетными ударами, в ходе которых впервые были применены гиперзвуковые ракеты. Под обстрел попали стратегические объекты в Тегеране и Хайфе.

Вчера днем сообщалось о новых атаках как со стороны Ирана, так и со стороны Израиля. Впервые с начала конфликта звуки работы системы ПВО звучат в дневное время.

На прошлой неделе Министерство иностранных дел РК выразило серьезную обеспокоенность в связи с военной эскалацией на Ближнем Востоке.

Посольство РК в Израиле обратилось к казахстанцам, находящимся сейчас в Израиле. Их призвали соблюдать указания командования тыла и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последн