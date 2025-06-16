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Гибель главы разведки КСИР после атак Израиля подтвердили в Иране

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Жители Ирана наблюдаю за атаками Израиля
Жители Ирана наблюдаю за атаками Израиля. Иллюстративное фото: Stringer/Getty Images

В Иране подтвердили гибель глава разведки Корпуса стражей Исламской Революции и его заместителя в результате атак Израиля, передает NUR.KZ со ссылкой на агентство Tаsnim.

Глава службы разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал Мохаммед Каземи погиб в результате израильской атаки.

"Враг нацелился на мирное население в жилых районах, в результате чего были убиты и стали шахидами трое командиров разведки - Мохаммед Каземи, Хасан Мохаггиг и Мохсен Багири", - сообщили в КСИР.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что 80% населения Ирана хотело бы свергнуть нынешнее руководство, а нынешняя власть "очень слаба".

На тот момент Израиль и Иран уже третий день продолжали обмениваться ударами. Тогда страны снова обменялись массированными ракетными ударами, в ходе которых впервые были применены гиперзвуковые ракеты. Под обстрел попали стратегические объекты в Тегеране и Хайфе.

Вчера днем сообщалось о новых атаках как со стороны Ирана, так и со стороны Израиля. Впервые с начала конфликта звуки работы системы ПВО звучат в дневное время.

После этого Министерство иностранных дел РК выразило серьезную обеспокоенность в связи с военной эскалацией на Ближнем Востоке.

Посольство РК в Израиле обратилось к казахстанцам, находящимся сейчас в Израиле. Их призвали соблюдать указания командования тыла и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с посольством Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2255724-gibel-glavy-razvedki-ksir-posle-atak-izrailya-podtverdili-v-irane/