Израиль и Иран снова обменялись серией ударов: что известно на данный момент

Представители силовых структур как Израиля, так и Ирана сообщили, что в ночь на понедельник страны обменялись серией взаимных ударов. Местным жителям даны рекомендации.

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За минувшую ночь Израиль и Иран сделали официальные заявления о взаимных сериях атак. Так, несколько часов назад в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что ВВС страны начали наносить удары по пусковым установкам ракет земля - земля в центральной части Ирана.

"В настоящее время ВВС атакуют установки ракет класса земля - земля в Центральном Иране", - говорится в заявлении.

Также в ЦАХАЛ сообщили, что военные перехватили более 100 БПЛА, запущенных из Ирана.

"С начала операции ВВС и ВМС Израиля перехватили более 100 БПЛА, запущенных из Ирана в сторону Израиля. До сих пор сообщений о падении БПЛА на территории Израиля не поступало", - сообщили в ЦАХАЛ.

Кроме того, командование тыла рано утром в понедельник дало указание жителям по всей стране продолжать оставаться близко к защищенным местам.

"Передвижение в общественных местах должно быть сведено к минимуму, а массовых собраний следует избегать. Получив предупреждение, войдите в защищенное место и оставайтесь там до официального обновления", - сказано в сообщении.

Также в ЦАХАЛ призвали жителей не выкладывать фото и видео с места ударов, так как эти кадры "отслеживают в Иране".

В свою очередь, Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении удара по разведывательным центрам Израиля в рамках третьего этапа операции "Правдивое обещание".

"Бойцы аэрокосмических сил КСИР провели новую серию ракетных ударов, нацеленных на разведывательные центры захватнического режима (Израиль - прим. ред) во время третьего этапа операции "Правдивое обещание 3", - говорится в заявлении в Telegram-канале КСИР. Перевод заявления на русском языке приводит ТАСС.

Кроме того, Иран поразил завод по производству вооружения израильской компании Rafael. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники. Также сообщается, что Иран во время нового запуска ракет по Израилю, нанес удары по Тель-Авиву и Хайфе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Отмечается, что в Хайфе ракета поразила цель.

Также в Иране привели данные, что жертвами израильских ударов по территории Ирана стали 224 человека, число раненых превысило 1,2 тыс. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения исламской республики Хосейн Керманпур, цитату которого приводит ТАСС.

"После 65 часов агрессии со стороны сионистского режима число погибших и пострадавших достигло 1 481, из которых 1 277 были госпитализированы в университетские клиники по всей стране. На данный момент 224 человека погибли", - написал представитель ведомства на своей странице в X. Он отметил, что более 90% пострадавших - гражданские лица, в том числе женщины и дети.

Напомним, сегодня в Иране подтвердили гибель глава разведки Корпуса стражей Исламской Революции и его заместителя в результате атак Израиля.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что 80% населения Ирана хотело бы свергнуть нынешнее руководство, а нынешняя власть "очень слаба".

На тот момент Израиль и Иран уже третий день продолжали обмениваться ударами. Тогда страны снова обменялись массированными ракетными ударами, в ходе которых впервые были применены гиперзвуковые ракеты. Под обстрел попали стратегические объекты в Тегеране и Хайфе.

Вчера днем сообщалось о новых атаках как со стороны Ирана, так и со стороны Израиля. Впервые с начала конфликта звуки работы системы ПВО звучат в дневное время.

На прошлой неделе Министерство иностранных дел РК выразило серьезную обеспокоенность в связи с военной эскалацией на Ближнем Востоке.

Посольство РК в Израиле обратилось к казахстанцам, находящимся сейчас в Израиле. Их призвали соблюдать указания командования тыла и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последн