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Иран и Израиль снова обменялись ударами: были применены гиперзвуковые ракеты (видео)

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Ракеты летят в Израиль
Израиль. Фото: Wisam Hashlamoun/Anadolu via Getty Images

В ночь на 15 июня Иран нанес удар по израильским городам. Сирены звучали в Хайфе и других городах. А Израиль нанес удары по штаб-квартире Минобороны Ирана и Организации оборонительных инноваций и исследований.

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В ночь на 15 июня Иран ЦАХАЛ сообщил о пуске ракет из Ирана и призвала жителей отправиться в убежища.

"Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет с территории Ирана в сторону территории Государства Израиль», — сообщил ЦАХАЛ в Telegram-канале.

По данным The Times of Israel, что сирены звучали в Хайфе и на севере Израиля. Ynet пишет о попаданиях в Хайфе, Крайоте и Тамре.

Телеканал Press TV опубликовал в X кадры, на которых запечатлены, как утверждается, пожары, вспыхнувшие в порту Хайфы и на нефтеперерабатывающем заводе в результате удара иранских ракет.

Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что Тегеран атаковал израильские объекты по производству топлива для истребителей и объекты энергоснабжения с помощью беспилотников и ракет. Военные отметили, что продолжат удары, если атаки Израиля продолжатся.

Mehr опубликовал видео с информацией, что Иран применил гиперзвуковую ракету для удара по Хайфе.

Также Nour News пишет, что Тегеран при атаке использовал баллистические ракеты средней дальности Emad, Ghadr, Kheibar Shekan.

Израильские ВВС в свою очередь нанесли удар по штаб-квартире Минобороны в Тегеране. Об этом сообщил Tasnim в Telegram-канале. Атака произошла в районе Нобаниад, одно из административных зданий получило незначительные повреждения, уточняет агентство.

Другой атаке в этом же районе подверглась Организация оборонных исследований. Кроме того, под обстрел попал Тегеранский нефтеперерабатывающий завод.

В результате израильского удара в районе Нармак в Тегеране разрушен жилой дом.

РБК сообщает, что израильская армия объявила о завершении серии масштабных ударов по объектам иранской ядерной программы и топливным танкерам.

Целями стали штаб-квартиры Минобороны Ирана и Организации оборонительных инноваций и исследований (SPND).

Напомним, в ночь на 13 июня израильские военные нанесли удар по Ирану - СМИ писали о взрывах в Тегеране, в соцсетях публикуют фото и видео горящих и разрушенных зданий. В Израиле было объявлено чрезвычайное положение, министр обороны Кац заявил, что страна ожидает ответного удара от Ирана ракетами и беспилотниками.

Позже произошла новая израильская атака по территории Ирана. Взрывы прогремели в разных районах близ столицы Ирана - Тегерана.

Затем верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Израилю следует готовиться к "горькой и мучительной судьбе" после атаки на Иран. А президент Масуд Пезешкиан назвал нападение Израиля "глупым" и пообещал решительно ответить на атаку.

Еще красный флаг, известный также как флаг мести, был поднят на бирюзовом куполе усыпальницы мечети Джамкаран в иранском городе Кум. В шиитской традиции красные флаги символизируют как несправедливо пролитую кровь, так и призыв к мести.

В ночь на 14 июня Иран нанес ответный удар по Израилю.

Иранское госагентство утверждает, что запущены были сотни баллистических ракет. Сообщается о пострадавших и разрушениях. Иранская сторона также заявила, что ракеты дважды поразили здание министерства обороны Израиля в Тель-Авиве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2255532-iran-i-izrail-snova-obmenyalis-udarami-byli-primeneny-giperzvukovye-rakety-video/