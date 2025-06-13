Израиль вновь ударил по Ирану (видео)

В столице Ирана Тегеране вновь прогремели взрывы - Израиль проводит еще одну атаку по иранским объектам, пишет РБК со ссылкой на местные СМИ.

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Иранские СМИ сообщили о новых взрывах в столице.

Отмечается, что местное издание Mehr сообщает о взрывах в Тебризе, Каср-э Ширине и Ахвазе.

Также информацию о взрывах в Тегеране сообщили корреспонденты РИА Новости, которые находятся в городе.

По их словам, слышны звуки серен.

Причина этих звуков - работа иранских систем ПВО, сообщает издание со ссылкой на агентство Jamaran.

Также сообщается, что Израиль нанес удар по иранскому нефтеперерабатывающему заводу в городе Тебриз.

Напомним, сегодня ночью израильские военные нанесли удар по Ирану - СМИ пишут о взрывах в Тегеране, в соцсетях публикуют фото и видео горящих и разрушенных зданий.

В Израиле объявлено чрезвычайное положение, министр обороны Кац заявил, что страна ожидает ответного удара от Ирана ракетами и беспилотниками.

Эксперты пишут, что израильские удары могут стать началом военного конфликта, который представляет серьезную опасность как для Израиля, так и для Ирана.

Президент США Дональд Трамп публично выступил против израильской атаки на ядерные объекты Ирана, заявив, что он по-прежнему считает ядерную сделку с Ираном возможной. А госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США были предупреждены об атаке, но в ней не участвовали.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что Израиль нанес удар по ядерным объектам Ирана, и заявил, что это не однодневная операция.