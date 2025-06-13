Израиль вновь ударил по Ирану (видео)
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В столице Ирана Тегеране вновь прогремели взрывы - Израиль проводит еще одну атаку по иранским объектам, пишет РБК со ссылкой на местные СМИ.
Иранские СМИ сообщили о новых взрывах в столице.
Отмечается, что местное издание Mehr сообщает о взрывах в Тебризе, Каср-э Ширине и Ахвазе.
Также информацию о взрывах в Тегеране сообщили корреспонденты РИА Новости, которые находятся в городе.
По их словам, слышны звуки серен.
Причина этих звуков - работа иранских систем ПВО, сообщает издание со ссылкой на агентство Jamaran.
Также сообщается, что Израиль нанес удар по иранскому нефтеперерабатывающему заводу в городе Тебриз.
Напомним, сегодня ночью израильские военные нанесли удар по Ирану - СМИ пишут о взрывах в Тегеране, в соцсетях публикуют фото и видео горящих и разрушенных зданий.
В Израиле объявлено чрезвычайное положение, министр обороны Кац заявил, что страна ожидает ответного удара от Ирана ракетами и беспилотниками.
Эксперты пишут, что израильские удары могут стать началом военного конфликта, который представляет серьезную опасность как для Израиля, так и для Ирана.
Президент США Дональд Трамп публично выступил против израильской атаки на ядерные объекты Ирана, заявив, что он по-прежнему считает ядерную сделку с Ираном возможной. А госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США были предупреждены об атаке, но в ней не участвовали.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что Израиль нанес удар по ядерным объектам Ирана, и заявил, что это не однодневная операция.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2255001-vzryvy-vnov-slyshny-v-tegerane/