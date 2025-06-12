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США эвакуируют часть работников посольств с Ближнего Востока из-за угроз Ирана

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Военные в аэропорту
Военные США. Иллюстративное фото: Jonathan Brady-WPA Pool/Getty Images

Некоторым сотрудникам посольства США в Багдаде и семьям военнослужащих приказали покинуть Ближний Восток из-за угроз Ирана, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет издание, ссылаясь на анонимных чиновников, ранее Иран пригрозил атаковать американские базы в Ираке, если переговоры по его ядерной программе провалятся.

В Госдепартаменте заявили, что решение о сокращении численности персонала в Ираке было "основано на последнем анализе ситуации". Министр обороны Пит Хегсет разрешил членам семей американских военных, размещенных по всему региону, покинуть страну, говорится в заявлении Пентагона.

Ни в одном из заявлений не упоминалась конкретная угроза, но СМИ пишут, что Трамп становится все менее уверенным в перспективах переговоров о введении новых ограничений на ядерную программу Ирана. Иран, тем временем, предупредил об ответных мерах против военных активов США на Ближнем Востоке, если переговоры провалятся и Исламская Республика подвергнется нападению.

"Я искренне надеюсь, что до этого не дойдет и что переговоры придут к решению. Но если этого не произойдет и конфликт будет навязан нам, другая сторона, несомненно, понесет большие потери. Мы без колебаний нацелимся на все базы США в принимающих странах", — заявил министр обороны Ирана Азиз Насирзаде в телевизионном выступлении.

Ситуация на Ближнем Востоке
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2254536-ssha-evakuiruyut-chast-rabotnikov-posolstv-s-blizhnego-vostoka-iz-za-ugroz-irana/