США эвакуируют часть работников посольств с Ближнего Востока из-за угроз Ирана

Некоторым сотрудникам посольства США в Багдаде и семьям военнослужащих приказали покинуть Ближний Восток из-за угроз Ирана, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет издание, ссылаясь на анонимных чиновников, ранее Иран пригрозил атаковать американские базы в Ираке, если переговоры по его ядерной программе провалятся.

В Госдепартаменте заявили, что решение о сокращении численности персонала в Ираке было "основано на последнем анализе ситуации". Министр обороны Пит Хегсет разрешил членам семей американских военных, размещенных по всему региону, покинуть страну, говорится в заявлении Пентагона.

Ни в одном из заявлений не упоминалась конкретная угроза, но СМИ пишут, что Трамп становится все менее уверенным в перспективах переговоров о введении новых ограничений на ядерную программу Ирана. Иран, тем временем, предупредил об ответных мерах против военных активов США на Ближнем Востоке, если переговоры провалятся и Исламская Республика подвергнется нападению.

"Я искренне надеюсь, что до этого не дойдет и что переговоры придут к решению. Но если этого не произойдет и конфликт будет навязан нам, другая сторона, несомненно, понесет большие потери. Мы без колебаний нацелимся на все базы США в принимающих странах", — заявил министр обороны Ирана Азиз Насирзаде в телевизионном выступлении.