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"Шоу окончено": судно с Гретой Тунберг взяли под контроль израильские военные

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Грета Тунберг и израильский военнный
Грета Тунберг и израильский военный. Фото: МИД Израиля

МИД Израиля сообщил в соцсети Х о контроле над судном с Гретой Тунберг, которое направлялось в Газу. Пассажиры направляются в Израиль, после их вернут в родные страны.

"Селфи-яхта" "знаменитостей" благополучно направляется к берегам Израиля. Ожидается, что пассажиры вернутся в свои родные страны", - говорится в заявлении МИД Израиля.

В ведомстве считают, что Грета Тунгберг и другие активисты пытались организовать медиа-провокацию, единственной целью которой было привлечение внимания общественности.

"Есть способы доставить помощь в сектор Газа, и они не связаны с селфи в Instagram. То крошечное количество помощи, которое находилось на яхте и не потреблено "знаменитостями", будет передано в Газу по реальным гуманитарным каналам", - заявили в МИД Израиля.

В ведомстве также сообщили, что за последние две недели в Газу из Израиля въехало более 1200 грузовиков с гуманитарной помощью, и, кроме того, Фонд гуманитарной помощи Газы напрямую распределил около 11 миллионов порций еды среди мирных жителей.

Также в МИДе высказались о состоянии пассажиров судна.

"Все пассажиры живы и невредимы. Им предоставили сэндвичи и воду. Шоу окончено", - говорится в заявлении.

Власти Израиля сообщили, что в настоящее время Грета Тунберг находится на пути в Израиль,

"Она в безопасности и в хорошем расположении духа", - говорится в заявлении МИД страны.

Тем временем "Флотилия свободы" в своем Telegram-канале сообщил о похищении израильскими военными активистов Тунберг, гражданки Швеции, французов Ревы Виара и Яниса Мамди, турка Суяба Орду, бразильца Тьяго Авилы и др.

Сама Грета заявила на видео, что была похищена.

"Мы были перехвачены и похищены в международных водах израильскими оккупационными силами или силами, поддерживающими Израиль. Я призываю моих друзей, семью и товарищей оказать давление на шведское правительство, чтобы меня и остальных освободили как можно скорее", - сказала активистка.

Обращения сделали и другие члены судна Madleen.

Ранее министр обороны Израиля распорядился не допустить прибытия к берегам сектора Газа судна Madleen со шведской экоактивисткой Гретой Тунберг на борту. Исраэль Кац заявил, что его страна не позволит судну Madleen, на борту которого находятся Тунберг и еще 11 активистов, войти в воды у сектора Газа.

Как сообщало РБК, судно Madleen, на котором Тунберг планировала добраться до Газы, относится к коалиции "Флотилия свободы", основанной в 2010 году и объединяющей организации, которые критикуют "незаконную, длящуюся десятилетиями блокаду и продолжающийся геноцид" в секторе Газа.

В начале июня судно с 12 активистами на борту, включая Тунберг, отчалило от Сицилиив. Команда намеревалась доставить в сектор Газа гуманитарную помощь: детское питание, муку, рис, памперсы, средства женской гигиены, наборы для опреснения воды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2253339-shou-okoncheno-mid-zayavil-o-kontrole-izrailya-nad-sudnom-s-gretoy-tunberg/