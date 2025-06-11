Британия и еще четыре страны ввели санкции против ультраправых министров правительства Израиля

Великобритания и еще четыре страны во вторник объявили, что вводят санкции против двух ультраправых министров в правительстве Израиля: Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича.

Вместе с Британией санкции против Бен-Гвира и Смотрича, лидеров радикальных националистических партий в коалиции Биньямина Нетаньяху, ввели Канада, Австралия, Новая Зеландия и Норвегия.

Этим двум министрам в правительстве Биньямина Нетаньяху отныне будет запрещен въезд в эти страны, а их активы будут заморожены.

«Итамар Бен-Гвир и Бецалель Смотрич подстрекают израильтян к насильственным экстремистским действиям и серьезнейшим нарушениям человеческих прав палестинцев. Такие действия неприемлемы», — говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми и его коллег из четырех остальных стран.

«Мы будем и впредь добиваться немедленного прекращения огня в Газе, немедленного освобождения заложников группировкой ХАМАС, которой нет места в будущей структуре власти в Газе, роста поставок помощи и движения к разрешению конфликта по формуле двух государств», — говорится в заявлении Лэмми.

Бецалель Смотрич занимает в правительстве Израиля пост министра финансов, а Итамар Бен-Гвир, поселенец с Западного Берега — пост министра национальной безопасности.

Правительство Израиля в ответ заявило, что считает возмутительными санкции против демократически избранных политиков и членов правительства.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар объявил, что израильское правительство обсудит ответ на эти санкции на следующей неделе.

Смотрич, выступая на церемонии основания нового поселения на Западном Берегу, заявил, что Британия с ее санкциями вызывает у него презрение.

«Британия уже пыталась помешать нам заселить колыбель нашего народа, и мы не можем позволить этого снова. Мы полны решимости с божьей помощью продолжать строительство», — заявил израильский министр.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее говорил, что его правительство обсуждает с другими странами возможность надавить на Израиль посредством санкций.

«Я твердо уверен, что если мы сможем сделать такой шаг в компании других стран, это будет более сильный ход, чем если мы сделаем его в одиночку», — сказал Стармер.

Соединенные Штаты во вторник ввели новые санкции в отношении противоположной стороны в этом конфликте.

Как объявило на своем сайте Министерство финансов США, санкции вводятся против отдельных персон и подставных благотворительных организаций, которые финансово поддерживают ХАМАС.