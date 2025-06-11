Трамп предложил сажать в тюрьму за сожжение флага США

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести уголовную ответственность за сожжение американского флага, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Об этом республиканец рассказал, выступая перед военными на военной базе Форт-Брэгг в штате Северная Каролина. Трансляцию выступления вел телеканал FOX 35 Orlando.

"Люди, которые сжигают американский флаг, должны сесть в тюрьму на один год", — заявил Трамп.

Инициатива прозвучала на фоне протестов в Калифорнии против миграционной политики, ранее озвученной Трампом. Он отметил, что над соответствующим законопроектом уже ведется работа с рядом сенаторов.

Напомним, на фоне беспорядков в Лос-Анджелесе с сегодняшнего дня начнет действовать комендантский час.

Протесты в Лос-Анджелесе идут с пятницы, 6 июня. Они начались с конфликтов местных жителей с федеральными агентами, которые проводили операцию по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства.

Горожане стали частично перекрывать улицы, начались столкновения с полицией: та применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты, протестующие в ответ запускали и фейерверки.

На фоне этого Трамп приказал ввести в Лос-Анджелес войска Нацгвардии. После этого генпрокурор Калифорнии подал в суд на администрацию Трампа, а губернатор заявил, что это Трамп вводом войск "спровоцировал насилие и переход мирных протестов в беспорядки".

Несмотря на это, Трамп заявил, что отозвать Национальную гвардию из Калифорнии следует, когда в штате станет вновь безопасно.