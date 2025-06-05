"Не обсуждали Украину и Иран": Трамп рассказал о чем говорил с Си Цзиньпином полтора часа

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил о телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином, передает NUR.KZ.

Трамп оценил разговор как "очень хороший".

"Мы обсудили некоторые тонкости нашей недавно заключенной и согласованной торговой сделки. Разговор длился около полутора часов и завершился весьма позитивным заключением для обеих стран", - написал американский лидер.

По его словам, они решили все вопросы относительно редкоземельных продуктов. Кроме того, Трамп анонсировал скорую встречу американской и китайской делегаций. США будут представлять министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель США посол Джеймисон Грир.

"Во время разговора председатель Си Цзиньпин любезно пригласил первую леди и меня посетить Китай, и я ответил взаимностью. Как президенты двух великих держав, мы оба с нетерпением ждем этого.

Разговор был сосредоточен почти полностью на ТОРГОВЛЕ. Ничего не обсуждалось относительно России/Украины или Ирана", - заключил Трамп, пообещав позже сообщить о дате и месте встречи делегаций.

Напомним, что в апреле текущего года Дональд Трамп на брифинге в Овальном кабинете назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом. При этом отмечалось, что брифинг состоялся через несколько часов после того, как Трамп повысил пошлины для Китая до 125%.

В начале июня Министерство иностранных дел Китая опубликовало комментарии по поводу высказываний министра обороны США о "китайской угрозе", заявив, что "США превращают Азиатско-Тихоокеанский регион в пороховую бочку".

А 2 июня в Китае заявили, что США нарушили достигнутое в прошлом месяце между сторонами "торговое перемирие" и пригрозили жестким ответом.

Отметим, что напряженность в отношениях США и Китая наблюдается уже продолжительное время. Так, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. Тогда Китай заявил о намерении ввести контрмеры и ввел ответные тарифы в отношении США - дополнительные пошлины в 34% на всю импортируемую продукцию.