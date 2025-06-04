"Он очень жесткий, с ним сложно договориться": Трамп высказался о Си Цзиньпине

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему нравится председатель КНР Си Цзиньпин. При этом лидер США указал на то, что с Цзиньпином "трудно договориться", передает NUR.KZ.

Дональд Трамп опубликовал очередной пост в Truth Social, который посвятил председателю КНР.

"Мне всегда нравился и будет нравиться председатель Си, но он очень жесткий и с ним чрезвычайно сложно договориться", - написал Трамп о Си Цзиньпине.

Напомним, что в апреле текущего года Дональд Трамп на брифинге в Овальном кабинете назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом. При этом отмечалось, что брифинг состоялся через несколько часов после того, как Трамп повысил пошлины для Китая до 125%.

Несколько дней назад Министерство иностранных дел Китая опубликовало комментарии по поводу высказываний министра обороны США о "китайской угрозе", заявив, что "США превращают Азиатско-Тихоокеанский регион в пороховую бочку".

А 2 июня в Китае заявили, что США нарушили достигнутое в прошлом месяце между сторонами "торговое перемирие" и пригрозили жестким ответом.

Отметим, что напряженность в отношениях США и Китая наблюдается уже продолжительное время. Так, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. Тогда Китай заявил о намерении ввести контрмеры и ввел ответные тарифы в отношении США - дополнительные пошлины в 34% на всю импортируемую продукцию.