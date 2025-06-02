Переговоры России и Украины начались в Стамбуле с опозданием на 2 часа

В столице Турции начался новый раунд переговоров делегаций России и Украины с участием Турции - начало было запланировано на 15.00, но сильно задержалось.

Как сообщают "РИА Новости", второй раунд переговоров между делегациями России и Украины стартовал во дворце Чираган в Стамбуле в 16:45 по времени Астаны.

Ожидается, что на встрече Москва передаст меморандум по будущему мирному договору, который "включает все аспекты для решения первопричин конфликта".

Отметим, начало переговоров было запланировано на 15:00 по времени Астаны. По данным издания, делегации РФ и Украины прибыли во дворец Чираган в Стамбуле в 14.38 и 14.47, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в это время уже находился во дворце.

О причине, по которой переговоры не начались вовремя, не сообщается.

Добавим, источник агентства сообщил, что глава российской делегации Владимир Мединский проведет встречи на полях переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, без уточнения контактов.

В свою очередь и РБК сообщают, что по информации спикера МИД Украины Георгия Тихого перед переговорами с Россией Украина провела встречу с представителями Германии, Италии и Великобритании.

Напомним, ранее президент Украины Зеленский обозначил ключевые темы переговоров от украинской стороны. Среди них полное и безусловное прекращение огня, освобождение пленных, возвращение похищенных детей и подготовка встречи на высшем уровне, так как "ключевые вопросы могут решить только лидеры".

Также Зеленский за день до переговоров с Россией в Стамбуле изменил состав украинской делегации: в этот раз делегация включает 14 человек, тогда как во время первого раунда переговоров она состояла из 12 человек. Возглавляет делегацию, как и ранее, министр обороны Украины Рустем Умеров.

Добавим, первые переговоры России и Украины состоялись в Стамбуле 16 мая. По итогам Москва и Киев договорились представить свое видение прекращения огня - детально прописать свои предложения в меморандуме.

На прошлой неделе министр обороны Украины Умеров, который возглавляет переговорную группу, сообщил, что Украина передала России свой меморандум, который отражает украинскую позицию, но российского так и не получила.

Между тем глава МИД России Сергей Лавров заявил, что делегация России готова представить делегации Украины меморандум в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.

Позже пресс-секретарь Путина Песков назвал требования Украины о меморандуме неконструктивными.

А президент Украины Зеленский заявил, что Российская Федерация делает все для того, чтобы затянуть войну и сорвать переговоры.

Несмотря на споры, стороны договорились провести вторую встречу 2 июня.