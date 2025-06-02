Зеленский изменил состав украинской делегации для второй встречи в Турции
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Состав украинской делегации для второго раунда прямых переговоров с российской стороной в Стамбуле 2 июня немного изменился по сравнению с первой за три года встречи 16 мая, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
В этот раз в делегацию не включили участника переговоров 16 мая начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексея Маловацкого.
В состав команды переговорщиков от Украины также вошли те, кто не участвовал во встрече 16 мая:
- представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Ковбаса (в указе стоит отметка «по согласованию»);
- замначальника Генштаба ВСУ Евгений Острянский;
- начальник отдела международного права — замначальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Андрей Фомин.
Возглавляет делегацию, как и в прошлый раз, министр обороны Рустем Умеров.
Также в нее снова вошли:
- советник руководителя Офиса президента Александр Бевз;
- заместитель начальника штаба Командования Военно-морских сил ВСУ Александр Дьяков;
- первый замглавы МИД Сергей Кислица;
- офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего ВСУ аппарата главнокомандующего ВСУ Георгий Кузьмичев;
- первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговский;
- заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад;
- заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР) Вадим Скибицкий;
- заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко;
- старший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Александр Шерихов;
- замначальника штаба Командования Воздушных сил ВСУ Евгений Шинкарев.
Российскую делегацию, как и в прошлый раз, возглавил помощник президента Владимир Мединский. Участники переговоров от Москвы уже прибыли в Стамбул. Ожидается, что встреча начнется в 13:00 и пройдет во дворце Чираган на берегу Босфора (16 мая делегации встречались в расположенном неподалеку дворце Долмабахче).
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2251242-zelenskiy-izmenil-sostav-ukrainskoy-delegacii-dlya-vtoroy-vstrechi-v-turcii/