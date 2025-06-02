За ними будущее: Илон Маск отреагировал на удары Украины по российским аэродромам

Илон Маск отреагировал на удары Украины по российским аэродромам - накануне украинские беспилотники ударили по аэродромам в пяти регионах РФ, передает NUR.KZ со ссылкой на УНИАН.

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Так, миллиардер сделал сообщение в комментарии под сообщением другого пользователя, который восторженно отозвался об украинской операции.

"Украина только что совершила атаку, которая стала поворотным моментом в истории войн. Сотни беспилотников были предварительно развернуты, а затем поразили более 40 самолетов за более 1000 км внутри России", - говорится в начальной публикации, на которую отреагировал Маск.

Сам миллиардер не дал собственной оценки действиям украинской разведки, но отметил технологический аспект этого события.

"Дроны - это будущее войны. Пилотируемые летательные аппараты - нет", - написал Маск.

Напомним, накануне СБУ Украины заявила о проведении операции "Паутина" - в пяти регионах России беспилотники атаковали аэродромы и уничтожили самолеты. Российские СМИ писали, что дроны вылетали из "КамАЗов" и фур.

В Минобороны РФ подтвердили факт атаки, однако опровергли данные украинской стороны об уничтожении десятков самолетов. Как заявили российские военные, в результате атаки дронов "произошло возгорание нескольких единиц техники".

Добавим, что накануне в России произошли еще два ЧП: в Брянской области автомобильный мост обрушился на пассажирский поезд, а в Курской области обрушился мост, по которому ехал локомотив. В первом случае погибли семь человек, больше 60 пострадали. Во втором случае обошлось без жертв.

И в Брянской, и в Курской областях заявили, что причиной ЧП стал подрыв опор мостов.