Украина массово атаковала российские аэродромы и показала уничтожение самолетов (видео)

В воскресенье, 1 июня, Украина дронами атаковала российские аэродромы, уничтожив несколько самолетов. В Минобороны РФ подтвердили атаку, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

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Как сообщил Зеленский в вечернем обращении, всего в операции "Паутина" было задействовано 117 беспилотных летательных аппаратов и соответствующее число их операторов "на территории разных российских регионов - в трех часовых поясах".

"Мы делаем все, чтобы Россия почувствовала необходимость завершения этой войны", - заявил украинский президент.

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о повреждении 34 процентов самолетов стратегической авиации РФ в ходе операции "Паутина".

"Поражены 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования в России", - цитирует издание ведомство.

По подсчетам Киева, ориентировочная общая стоимость поврежденных самолетов - 7 млрд долларов США.

Ранее источники издания в СБУ сообщали о повреждении 41 российского самолета, среди которых стратегические А-50, Ту-95 и Ту-22М3. Их регулярно применяли для атак по украинским городам, отметили в Киеве.

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Минобороны РФ подтвердило атаки на аэродромы в четырех регионах, о которых сообщала СБУ, а также в Амурской области.

По словам российских военных, в Ивановской, Рязанской и Амурской областях атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях "произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники".

"Возгорания ликвидированы, жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет", - заявили российские военные, не указав число поврежденных самолетов.

Белый дом утверждает, что не знал об операции "Паутина", сообщает телеканал CBS News.

Отметим, что накануне в России произошли еще два ЧП: в Брянской области автомобильный мост обрушился на пассажирский поезд, а в Курской области обрушился мост, по которому ехал локомотив. В первом случае погибли семь человек, больше 60 пострадали. Во втором случае обошлось без жертв.

И в Брянской, и в Курской областях заявили, что причиной ЧП стал подрыв опор мостов.