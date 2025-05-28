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Госдеп пояснил, что значат слова Трампа в адрес Путина об "игре с огнем"

Опубликовано:

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Фото: Al Drago/Bloomberg via Getty Images

Представитель Госдепартамента Тэмми Брюс на брифинге заявила, что не стоит рассматривать последнее заявление Трампа о России как разочарование с его стороны, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

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Слова Трампа об украинском урегулировании — это не проявление эмоций, а отражение его заинтересованности в разрешении ситуации, подчеркнула Брюс.

"Одна из причин, по которой его (Трампа — прим. ред.) выбрали, — это открытость. Он делает что-то, о чем страстно беспокоится. Он знает, чего хочет достичь. Он унаследовал мир в огне и привержен тому, чтобы остановить эти вещи. Его заявления об этом отражают личную заинтересованность в природе того, что происходит", — сказала Брюс.

По ее словам, Соединенные Штаты по-прежнему поддерживают прямые переговоры между Россией и Украиной.

"Президент [США Дональд Трамп] поддерживает любой механизм, который приведет к справедливому, прочному и долгосрочному миру. Военного решения российско-украинского конфликта нет, необходимо дипломатическое решение", — добавила представитель Госдепа.

Напомним, накануне Трамп опубликовал пост, в котором заявил, что Владимир Путин "играет с огнем".

"Чего Владимир Путин не понимает, так это того, что если бы не я, с Россией уже бы произошло много очень плохих вещей, и я имею в виду ОЧЕНЬ ПЛОХИХ. Он играет с огнем!" - написал Трамп.

До этого мы писали, что президент США рассматривает возможность введения новых санкций против России из-за ситуации по переговорам в Украине.

А несколькими днями ранее Трамп заявил, что глава РФ Владимир Путин "сошел с ума". В этом же посте Трамп раскритиковал и президента Украины Владимира Зеленского. Так президент США отреагировал на новости об одной из крупнейших воздушных атак на Украину с начала войны. Ранее Украина заявила, что Россия за одну ночь запустила почти 300 беспилотников и 69 ракет. Сообщалось о 12 погибших.

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Дональд Трамп
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2249589-gosdep-poyasnil-chto-znachat-slova-trampa-v-adres-putina-ob-igre-s-ognem/