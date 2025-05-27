"Он играет с огнем": Дональд Трамп сделал новое заявление о Владимире Путине и России

Президент США Дональд Трамп опубликовал пост, в котором заявил, что Владимир Путин "играет с огнем". Трамп считает, что без него с Россией бы произошли "очень плохие вещи", передает NUR.KZ.

На странице Дональда Трампа в Truth Social опубликован пост, в котором президент США высказался о Владимире Путине.

"Чего Владимир Путин не понимает, так это того, что если бы не я, с Россией уже бы произошло много очень плохих вещей, и я имею в виду ОЧЕНЬ ПЛОХИХ. Он играет с огнем!" - написал Трамп.

Сегодня мы писали, что президент США рассматривает возможность введения новых санкций против России из-за ситуации по переговорам в Украине. А накануне Трамп заявил, что глава РФ Владимир Путин "сошел с ума".

"У меня всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным, но с ним что-то случилось. Он совершенно СОШЕЛ С УМА! " - написал Трамп.

В этом же посте Трамп раскритиковал и президента Украины Владимира Зеленского. Американский лидер заявил, что Зеленский "создает проблемы" своей стране.

Также сообщалось, что в Кремле критические высказывания Трампа о Путине сочли следствием "эмоциональной перегрузки" из-за содействия переговорам России и Украины.

Добавим, что пост Трампа стал реакцией на новости об одной из крупнейших воздушных атак на Украину с начала войны. Ранее Украина заявила, что Россия за одну ночь запустила почти 300 беспилотников и 69 ракет. Сообщалось о 12 погибших.