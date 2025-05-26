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Слова Трампа, что Путин "сошел с ума", прокомментировали в Кремле

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Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: Brendan Smialowski / AFP via Getty Images

В Кремле критические высказывания Трампа о Путине сочли следствием "эмоциональной перегрузки" из-за содействия переговорам России и Украины, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Вашингтон приложил "очень большие усилия" для начала переговоров Москвы и Киева, что предполагает "эмоциональную перегрузку", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он прокомментировал недовольство президента США Дональда Трампа действиями Владимира Путина в Украине.

"Разумеется, начало переговорного процесса, для которого американская сторона приложила очень большие усилия, - это очень важное достижение. Мы признательны американцам и лично президенту Трампу за содействие в организации и запуске переговорного процесса, - сказал Песков. - Это очень ответственный момент, который связан с эмоциональной перегрузкой всех абсолютно и с эмоциональным реакциями. Мы внимательно отслеживаем всю реакцию".

Вместе с тем, Путин принимает решения, необходимые для обеспечения безопасности России, подчеркнул он. Песков привел в пример заявления Украины насчет безопасности мировых лидеров на Параде Победы в Москве 9 Мая, многие из них, по его словам, "фактически стали свидетелями попыток нанесения ударов дронами", которые продолжаются до сих пор. Он добавил, что Киев "бьет по объектам социальной и мирной инфраструктуры", а Москва наносит "ответный удар по военным целям".

Напомним, после одной из крупнейших атак России на Украину Трамп заявил, что глава РФ Владимир Путин "сошел с ума".

"У меня всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным, но с ним что-то случилось. Он совершенно СОШЕЛ С УМА! Он напрасно убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и беспилотники сбрасываются на города Украины без всякой причины.

Я всегда говорил, что ему нужна ВСЯ Украина, а не только ее часть, и, возможно, это окажется правдой, но если он это сделает, это приведет к падению России!" - написал Трамп.

В этом же посте Трамп раскритиковал и президента Украины Владимира Зеленского. Американский лидер заявил, что Зеленский "создает проблемы" своей стране.

Добавим, что пост Трампа стал реакцией на новости об одной из крупнейших воздушных атак на Украину с начала войны. Ранее Украина заявила, что Россия за одну ночь запустила почти 300 беспилотников и 69 ракет. Сообщалось о 12 погибших.

Ранее в Белом доме Трамп заявил, что конфликт в Украине должен был остаться проблемой Европы, а США не следовало вмешиваться. По словам президента, без прогресса по переговорам США уступят свою роль посредника Европе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2248980-slova-trampa-chto-putin-soshel-s-uma-prokommentirovali-v-kremle/