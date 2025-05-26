"Американцы ничего похожего не видели". Как иностранные студенты Гарварда переживают атаку Трампа на вуз

Конфликт администрации Дональда Трампа и Гарвардского университета достиг нового пика: Гарвард лишили возможности обучать иностранных студентов.

Старейший университет США сопротивляется давлению властей, но судьба его студентов-иностранцев пока неясна. Что думают о конфликте вуза с властями студенты Гарварда из России, Казахстана, Израиля и других стран и при чем тут антисемитизм, разбиралась Русская служба Би-би-си.

Студент третьего курса из Казахстана Талгат Кабдыгали занимался в библиотеке, когда сразу несколько сокурсников прислали ему в инстаграме новость: власти США лишили Гарвард права обучать иностранных студентов. "Рядом тоже студенты сидели, все сразу [уткнулись] в телефоны, стали выходить из зала, кому-то звонить, - описывает атмосферу Кабдыгали. - Мы вчера сидели за чаем всю ночь, разговаривали. У всех паника в целом".

На следующее утро студентка Гарварда из России Мария Кузнецова пришла на кампус. "Тут собралось некоторое количество студентов вместе с профессорами, которые обсуждают, что делать и могут ли профессора как-то помочь. Но они тоже не особо понимают, что происходит, - рассказала она Би-би-си. - Одно из юридических мнений, о котором вчера, например, писала New York Times: все иностранные студенты на данную секунду могут быть депортированы".

Гарвардский университет - старейший и один из самых престижных вузов США, среди его выпускников - десятки глав государств, сотни политиков и под две сотни миллиардеров. "У нас учатся дети президентов, премьер-министров, королей. И они тоже здесь, похоже, нелегальные мигранты", - продолжает Мария.

Такая неопределенность существовала всего около суток. В пятницу, 23 мая, стало известно, что Гарвард обжаловал решение властей о запрете обучения иностранцев. Через несколько часов суд приостановил действие запрета - то есть нелегалами студенты все-таки не стали. Однако их будущее теперь под вопросом: предстоит долгое разбирательство, которое, вероятно, дойдет до Верховного суда.

"Один и тот же сценарий с авторитаризмом"

В Гарварде сейчас учатся 6793 иностранцев: это около 27% от общего числа студентов.

Студенческая виза - иностранные студенты получают ее на основании документов, которые им оформляет Гарвард, - дает выпускникам право еще год (в некоторых случаях и дольше) работать в США. А значит, многие выпускники сейчас тоже оказались в зоне риска.

"[В пятницу, на следующий день после объявления запрета] многие из тех, кто уже выпустился год-два назад, не смогли выйти на работу, потому что они не понимали, могут ли они работать или им теперь это запрещено", - рассказала Би-би-си Кузнецова. Работа в США без разрешения - это серьезное правонарушение, которое грозит отказом в получении грин-карты или гражданства в будущем.

У Кузнецовой есть знакомые студенты Гарварда, которые под влиянием новостей решили не искать работу в США после окончания обучения, а вернуться на родину. "Но есть люди, которые не могут поехать домой, - говорит она. - Я не могу вернуться в Россию. У нас очень много украинцев, белорусов. У нас есть люди из Афганистана, Венесуэлы, Палестины, Северной Кореи".

Если человек находится в США больше года, он лишается возможности подать на политическое убежище, поясняет она.

В России Мария Кузнецова работала в "ОВД-Инфо" - этот проект помогает задержанным и на митингах и арестованным по политическим делам россиянам (российские власти объявили организацию "иноагентом"). Именно поэтому Мария не может вернуться на родину: еще до начала российского вторжения в Украину ей пришлось уехать в Грузию. Два года назад она перебралась оттуда в США. "У меня каждый раз, когда я переезжаю в новую страну, повторяется один и тот же сценарий с авторитаризмом: что в Грузии, что здесь", - нервно смеется Кузнецова.

Разрешение на работу, которое действует год, Кузнецова получила месяц назад. Сейчас она ищет работу в надежде, что будущий наниматель сможет обеспечить ей право остаться в США, даже если студенческая виза перестанет действовать. Но когда визу спонсирует университет, найти работу намного проще, говорит она.

Предлог - борьба с антисемитизмом

Еще во время избирательной кампании Трамп обещал пресекать протесты в поддержку Палестины в университетских кампусах, ликвидировать программы поддержки меньшинств и бороться с woke-идеологией - так в последние годы стали называть либеральные взгляды на вопросы расы, гендера, социальной справедливости, но в устах консерваторов это не политологический термин, а ругательство.

После вступления Трампа в должность президента его администрация стала активно вмешиваться в работу университетов, которые в США пользуются академической и финансовой независимостью. Это совпало с массовыми акциями поддержки Палестины во многих университетах, которые в отдельных кампусах привели к появлению палаточных городков в кампусах и захвату университетских зданий. Многие акции разгоняла полиция, около трех тысяч протестующих были арестованы, отдельные студенты были исключены из университетов.

Официально попытки администрации Трампа усилить контроль за университетами объясняются борьбой с антисемитизмом. Министерство юстиции США даже создало специальную службу для "искоренения антисемитских притеснений в учебных заведениях и кампусах".

Израильтянка Дина (имя изменено) закончила Гарвард в прошлом году. Теперь она занимается в университете исследованиями в области политологии. Она не поддерживает протестующих, но считает, что большая часть протестов на кампусах, в частности в Гарварде, была проявлением свободы слова. Дина согласна, что у Гарварда серьезные проблемы с антисемитизмом - но Трамп вовсе не помогает, а вредит израильским студентам, считает она: ведь израильтяне, как и все остальные иностранцы, тоже могут лишиться шанса учиться в Гарварде.

"Это не имеет ничего общего с защитой еврейских или израильских студентов, - говорит Дина. - Когда президент Гарварда выступил против Трампа и сказал, что университет не подчинится [требованиям администрации], я впервые с 7 октября 2023 года почувствовала гордость за то, что я выпускница Гарварда".

"Эту битву невозможно выиграть, замирившись"

Известная российская журналистка Елена Костюченко сейчас заканчивает в Гарварде годичный курс по программе Nieman Fellowship для журналистов в середине карьеры.

"Университеты США пользуются одним из самых высоких в мире уровней свободы, и Трампу это не нравится, - рассказала она Би-би-си. - Трамп много раз говорил, что он видит университеты как рассадник леваков, левой культуры и идеологии".

Под ударом оказался не только Гарвард: в отношении 60 американских вузов началось расследование за дискриминацию и притеснения на почве антисемитизма.

Первым пострадал Колумбийский университет: в марте администрация Трампа на 400 млн долларов сократила его госфинансирование, обвинив вуз в "бездействии на фоне постоянных преследований еврейских студентов".

Колумбийский университет согласился изменить учебные программы так, как того требовала администрация Трампа. Правда, финансирование ему после этого не возобновили.

Гарвард поступил иначе. В апреле университету выдвинули список требований, в том числе "провести ревизию" взглядов студентов, преподавателей и сотрудников, а также изменить программы. В ответ президент Гарварда Алан Гарбер заявил, что вуз не откажется от своей независимости. "Ни одно правительство, независимо от того, какая партия находится у власти, не должно диктовать частным университетам, чему они могут учить, кого принимать на учебу и нанимать на работу, какие области изучения и исследования проводить", - написал он 14 апреля.

Пример Гарварда важен для всего академического сообщества, считает Костюченко, потому что университет сопротивляется давлению. Такую стойкость проявили отнюдь не все вузы.

"В 2018 году я была стипендиаткой Колумбийского университета, и сейчас я вижу, что параллельно происходит там, - рассказывает журналистка. - В отличие от Гарварда, Колумбийский университет занял изначально соглашательскую позицию. Они пересматривают правила приема студентов, они запретили большую часть протестов на кампусе, пересматривают программу кафедры Ближнего Востока. При этом Трамп все равно лишил их финансирования и продолжает говорить о том, что Колумбийский университет не соответствует требованиям".

"То есть это битва, которую невозможно выиграть, замирившись", - считает Костюченко.

Она говорит, что ей интересно наблюдать за тем, как в США реагируют на действия новой власти. "Это поколение студентов и молодых ученых не застало времена маккартизма и расстрелы в кампусах в 60-е [во время протестов против войны во Вьетнаме. - Би-би-си]. Эти люди жили с идеей, что права человека - это что-то неотъемлемое, уже завоеванное, и что главное - этого не потерять. И сейчас, когда эти права начинают по одному отнимать, у всех очень разная реакция".

Некоторые американские ученые уезжают в Канаду, чтобы переждать трудные времена, кто-то остается и продолжает сопротивляться, кто-то решает подчиниться всем требованиям, рассказывает Костюченко. "Очень многие вещи, которые происходили в России все эти годы, мы для себя объясняли нашей историей, нашим национальным менталитетом. Но сейчас понимаешь, что это вообще не про национальности, не про историю и не про культуру. Просто так себя ведут испуганные люди. Кто-то может противостоять страху, а кто-то нет. И картина очень знакомая, к сожалению", - делает вывод журналистка.

"Я из России, я на хорошее не надеюсь"

"Для меня это не первый авторитаризм. Но я думаю, что американцы и многие люди из развитых стран, безусловно, в шоке. Они никогда ничего похожего не видели", - говорит Мария Кузнецова.

Тем не менее американские студенты стараются помочь своим сокурсникам из других стран, рассказывает она, в том числе оберегать их от ICE — миграционной службы, которая сейчас устраивает по всей стране облавы на мигрантов. В студенческой среде ходят слухи, что ICE несколько раз замечали недалеко от кампуса, в том числе возле студенческих общежитий, слышала о таком и Мария. "Я знаю, что люди организовали что-то вроде дозоров, - рассказывает она. - Если замечают кого-то похожего на миграционную службу, то студенты с американскими паспортами - то есть те, кто меньше рискует - идут и проверяют".

Студенческая газета Гарварда Crimson писала, что эти слухи не подтвердились, но студенты все равно волнуются.

Другие волонтеры раздают студентом листовки, где описаны их права, чтобы те знали, как общаться с полицией.

Кузнецова решила пока не выезжать из США, опасаясь, что не сможет вернуться. Талгат Кабдыгали из Казахстана должен был лететь домой через несколько дней, но теперь тоже хочет отменить поездку. Многие студенты улетели на каникулы в мае и возвращались в страну как раз 22 мая, в день решения Трампа. Кузнецова говорит, что слышала о студентах, которых на границе долго проверяли и допрашивали.

Планы Костюченко сейчас не зависит от студенческой визы Гарварда: в следующем году журналистка будет преподавать в другом американском университете. "Я еду в так называемый пурпурный штат, где республиканцев и демократов примерно 50 на 50, и посредине - либеральный университет, - рассказывает Костюченко. - И мне очень интересно посмотреть, какой будет следующий год в США. Я бы хотела пока тут оставаться, если я не могу вернуться в Россию".

Костюченко признается: каждый раз при пересечении границы она готовится к тому, что ее могут не впустить в США или найти какие-то погрешности в документах. Это неудивительно, ведь перед глазами есть пугающий пример: россиянка Ксения Петрова, которая работала в Гарварде. В феврале она возвращалась в Штаты из поездки во Францию, но на границе ей объявили, что ее виза отозвана. Сейчас Петрова находится в центре для задержанных.

"Администрация Трампа откатывала многие решения, которые они пытались навязать, но встречали сопротивление гражданского общества, - вспоминает Кузнецова. - Но я из России, я на хорошее не надеюсь".

Костюченко настроена оптимистичнее: "Одна моя знакомая сказала сегодня, что Гарвард стоит уже много столетий и Трампа он перестоит совершенно точно".