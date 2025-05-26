The Hill: Трамп-младший может стать кандидатом в президенты США в 2028 году

Дональд Трамп-младший может стать кандидатом в президенты США на следующих выборах. Список вероятных преемников Трампа-старшего опубликовало издание The Hill, передает NUR.KZ

Как пишет издание, пока назвать точных кандидатов на роль преемника лидера республиканцев сложно, однако поиски в самой партии уже начались.

Ранее Трамп заявлял, что возможными претендентами на роль кандидатов в президенты от Республиканской партии являются вице-президент Ди Вэнс и госсекретарь Рубио.

Издание включило в список вероятных кандидатов и старшего сына нынешнего президента - Дональда Трампа-младшего. Сам он на Катарском экономическом форуме, отвечая на вопрос модератора, заявил, что не исключает такой возможности после того, как его отец покинет Белый дом.

"Может быть, однажды, знаете ли, это призвание появится", - признался Трамп-младший.

Однако в соцсети Х Трамп-младший ранее опровергал слухи о том, что он намерен баллотироваться в президенты.

"Я всегда говорил, что хотя я никогда не исключаю этого на 100% в будущем, у меня нулевой интерес баллотироваться на пост в 2028 году или в ближайшее время", - заверил Трамп-младший.

Ситуация между Трампом-младшим и Вэнсом, которые были близкими политическими союзниками, может стать напряженной, если они начнут бороться за власть, отмечается в материале.

Помимо трех названных выше кандидатов, корреспонденты издания считают, что баллотироваться в президенты на следующих выборах могут губернатор Флориды Рон Десантис, губернатор Вирджинии Гленн Янгкин, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм и губернатор Джорджии Брайан Кемп.

Добавим, что, как пишет РБК, несмотря на то что Трамп-младший не занимает официальной должности в правительстве США, многие считают его ключевым связующим звеном с администрацией президента. СМИ описывают его как "лояльного исполнителя" программы своего отца и отмечают его роль в продвижении сенатора Джей Ди Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты.

Напомним, в конце марта в одном из интервью Трамп заявил, что у него "есть методы", которые могут помочь избраться на третий срок. Как поясняли СМИ, Трамп мог бы инициировать внесение поправок в Конституцию, чтобы отменить ограничение для президентов баллотироваться лишь на два срока, но сделать это будет крайне тяжело. Для внесения таких поправок потребуется согласие 2/3 Конгресса или 2/3 всех штатов.

Позже его слова разъяснили в Белом доме.

Добавим, Трамп впервые занял пост президента США в 2016 году, победив в президентской гонке Хилари Клинтон. Однако в 2020 году ему не удалось победить, но поражение он не признал.

Во второй раз должность президента Трамп занял в январе этого года.