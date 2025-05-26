Канцлер Германии Фридрих Мерц в своем интервью WDR заявил о том, что Запад снял ограничения по дальности с оружия, которое передается Украине, передает РИА Новости.

По его словам, Великобритания, Франция, США и Германия сняли данные ограничения.

"Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, поставляемого Украине - ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев. Это означает, что Украина теперь может защищаться в том числе, например, нанося удары по военным позициям на территории России. До определенного момента она не могла этого делать", - заявил Мерц.

По словам немецкого канцлера, теперь необходимо обеспечить Украине данное оружие.

Издание отмечает, что ранее Мерц допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине.

В апреле сообщалось, что США тайно поставили Украине 300-километровые ракеты ATACMS. Их уже применили в Крыму.

Отметим, что по меньшей мере 12 человек погибли и десятки получили ранения по всей Украине в результате недавних атак российских беспилотников и ракет, сообщили местные власти.

Позже резидент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что он недоволен Путиным и рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России.

После критики в адрес президента России Владимира Путина Дональд Трамп раскритиковал и главу Украины Владимира Зеленского.