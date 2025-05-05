Трамп высказался о третьем сроке и назвал возможных преемников

Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News опроверг информацию о том, что планирует баллотироваться на третий срок, и назвал возможных преемников, передает NUR.KZ

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Как сообщает издание, в интервью глава США дал понять, что покинет Белый дом по окончании своего второго срока и не будет пытаться баллотироваться на третий срок.

"Я буду президентом восемь лет; я буду президентом два срока. Я всегда считал, что это очень важно", — заявил Трамп журналисту.

Трамп признался, что ранее не шутил о том, что планирует попробовать еще раз переизбраться, поскольку его союзники настоятельно просили об этом. Но несмотря на просьбы, Трамп, по его словам, осознает "реалии, стоящие на его пути".

Он добавил, что его цель — в конечном итоге передать эстафету перед следующими президентскими выборами.

"Я хочу провести четыре замечательных года и передать это кому-то, в идеале великому республиканцу, великому республиканцу, чтобы он продолжил", - отметил американский лидер.

Среди членов Республиканской партии, которые, по словам Трампа, могут взять на себя управление брендом MAGA (Make America great again — лозунг предвыборной кампании Трампа), вице-президент Вэнс, который, по мнению Трампа, вероятно, будет иметь преимущество перед другими конкурентами на республиканских праймериз за высшую должность.

Кроме Вэнса Трамп выделил также госсекретаря Рубио, назвав его "великолепным".

Напомним, в конце марта в одном из интервью Трамп заявил, что у него "есть методы", которые могут помочь избраться на третий срок. Как поясняли СМИ, Трамп мог бы инициировать внесение поправок в Конституцию, чтобы отменить ограничение для президентов баллотироваться лишь на два срока, но сделать это будет крайне тяжело. Для внесения таких поправок потребуется согласие 2/3 Конгресса или 2/3 всех штатов.

Позже его слова разъяснили в Белом доме.

Добавим, Трамп впервые занял пост президента США в 2016 году, победив в президентской гонке Хилари Клинтон. Однако в 2020 году ему не удалось победить, но поражение он не признал.

Во второй раз должность президента Трамп занял в январе этого года.