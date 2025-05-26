Трамп отложил повышение пошлин на товары из ЕС

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп сообщили, что вопрос повышения пошлин против ЕС отложен до 9 июля, передает NUR.KZ.

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Президентом Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовала на своей странице в X сообщение, в котором заявила о состоявшихся телефонных переговорах с Трампом.

"ЕС и США разделяют самые значимые и тесные торговые отношения в мире. Европа готова быстро и решительно продвигать переговоры. Чтобы достичь хорошей сделки, нам понадобится время до 9 июля", - написала она.

Время спустя Трамп опубликовал скриншот публикации фон дер Ляйен и подтвердил, что введение новых пошлин отложено до 9 июня. Он уточнил, что звонок инициировала фон дер Ляйен.

"Я согласился на продление до 9 июля 2025 года - для меня было честью сделать это. Президент комиссии сказал, что переговоры начнутся быстро",- добавил Трамп.

Напомним, на прошлой неделе Трамп заявил о намерении ввести пошлины в размере 50% на все товары, ввозимые из Европейского Союза.

До этого, в конце марта, Дональд Трамп пригрозил еще более жесткими пошлинами Евросоюзу и Канаде, если они будут сотрудничать с целью "нанести экономический ущерб США".

А в конце февраля, Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% на товары из ЕС, в том числе и автомобили. Тогда американский президент довольно жестко высказался в отношении ЕС, заявив, что этот союз был создан для того, чтобы навредить США, и они (страны ЕС), по словам главы государства, изначально настроены враждебно по отношению к Штатам.

Также на прошлой неделе Трамп заявил, что против компании Apple будут введены пошлины как минимум в 25%, если компания не прекратит производить iPhone за пределами США.