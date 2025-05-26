Трамп сообщил о нападении на своего спецпосланника

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social снимок, на котором его спецпосланник Стив Уиткофф пытается защититься от напавшего на него лебедя, передает NUR.KZ.

По словам Трампа, нападение на Уиткоффа произошло во время игры в гольф.

"Я всегда говорил, что гольф может быть опасным видом спорта. Моего друга покусали в Бедминстере", - написал Трамп.

Стиф Уиткофф защищается от лебедя. Фото: truthsocial.com/@realDonaldTrump

На снимке видно, как лебедь пытается щипнуть Уиткоффа, а он пытается освободиться, схватив птицу за шею.

Ранее Русская служба Би-би-си писала, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом внешняя политика США претерпела радикальные изменения: судя по всему, теперь ее формируют не дипломаты и эксперты, а люди из ближнего круга президента.

Один из них - застройщик и гольф-партнер Трампа Стив Уиткофф. Бизнесмену без опыта в международных делах Белый дом доверил наладить отношения с Россией и как можно быстрее закончить войну в Украине.

Отмечалось, что до возвращения Дональда Трампа в Белый дом Уиткофф, девелопер-миллиардер был не слишком известен за пределами США. Но уже к весне 2025 года ему удалось стать ключевой фигурой американской внешней политики. Уиткоффу, который до этого никогда не занимался международными отношениями, Белый дом поручил сразу три кризисных направления - Россию (и ее войну в Украине), Ближний Восток и Иран.

Добавим, что сегодня Дональд Трамп заявил, что он недоволен Путиным и рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России. После он раскритиковал и главу Украины Владимира Зеленского.