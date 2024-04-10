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Apple произвела iPhone на 14 млрд долларов в Индии

Опубликовано:

Девушка с iPhone
Девушка с iPhone. Иллюстративное фото: Freepik

Объем производства iPhone в Индии достиг 14 млрд долларов благодаря тому, что компания переориентировала свое производство и перенесла его из Китая, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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В прошлом финансовом году Apple собрала в Индии смартфоны iPhone на сумму 14 млрд долларов, удвоив производство, что является признаком ускорения процесса диверсификации за пределы Китая.

По данным источников Bloomberg, американский технологический гигант в настоящее время производит около 14%, или примерно один из семи, своих основных устройств в Индии. Данная информация не является публичной.

Таким образом, Apple старается снизить зависимость своего производства от Китая по мере роста геополитической напряженности.

Большой скачок активности в Индии знаменует собой победу администрации премьер-министра Нарендры Моди, которая предложила иностранным фирмам, включая Apple, финансовые стимулы, чтобы привлечь производителей из высокотехнологичного сектора. Правительство заявляет, что рост производства создал 150 тысяч рабочих мест непосредственно у поставщиков Apple.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2082152-apple-proizvela-iphone-na-14-mlrd-dollarov-v-indii/

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