Суд обязал Трампа восстановить работу Минобразования США

Федеральный судья штата Массачусетс обязал администрацию Трампа восстановить на работе более 1300 сотрудников Министерства образования США, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

"Департамент должен иметь возможность выполнять свои функции и обязательства, а также другие соответствующие законы, предписанные Конгрессом", — говорится в решении окружного судьи США в Бостоне.

11 марта Департамент образования объявил о сокращении численности персонала, в результате чего штат агентства мог сократиться вдвое.

Два дня спустя 21 штат, включая Мичиган, Неваду и Нью-Йорк, подали иск против администрации Трампа из-за сокращений персонала в Министерстве образования.

В постановлении, вынесенном вчера, судья указал, что сокращение персонала привело к закрытию семи из 12 управлений, отвечающих за обеспечение соблюдения гражданских прав, включая защиту студентов от дискриминации по признаку расы и инвалидности.

Судья заявил, что вся команда, которая курирует бесплатную заявку на федеральную студенческую помощь (FAFSA), также была уволена.

"Это хорошие новости для студентов. Колледжи уже предупреждают, что эти массовые увольнения ставят под угрозу финансовую помощь, и миллионам заемщиков нужна помощь, чтобы избежать дефолта по кредитам в этом году", - прокомментировал Джеймс Кваал, занимавший пост заместителя министра образования США при бывшем президенте Джо Байдене.

В администрации Трампа заявили, что оспорят решение судьи.