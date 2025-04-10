Американские биржевые индексы взлетели после того, как Трамп сдал назад с пошлинами

После того как Дональд Трамп в среду сдал назад с импортными пошлинами и объявил об отсрочке, цены на акции американских компаний резко пошли вверх: биржевые индексы взлетели на 8-12% — но все равно еще не отыграли падение последних дней.

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Индекс S&P 500 за день вырос на 9,5% — это самый большой дневной прирост с 2008 года.

Индекс Dow Jones в конце дня оказался на 7,8% выше, чем в начале.

Индекс акций высокотехнологичных компаний Nasdaq взлетел более чем на 12%.

Цена акций такой, например, компании, как Nike, взлетела на 11%. Nike производит примерно половину своей обуви во Вьетнаме, а Вьетнаму Трамп грозил 46-процентной пошлиной.

Акции Apple взлетели примерно на15%.

При этом, несмотря на бурный рост, индексы все равно еще ниже, чем были до объявления Трампа о новых пошлинах в конце прошлой недели. S&P 500, например, сейчас ниже примерно на 3%, и на 8% ниже высшего показателя в этом году.

Дональд Трамп в среду заявил, что откладывает (по идее уже вступившие в силу с полуночи) огромные пошлины на импорт из примерно 60 стран на 90 дней: вместо них для всех, кроме Китая, будет действовать «базовая» пошлина в 10%, плюс ранее введенные 25-процентные тарифы на импортные автомобили, сталь и алюминий.

Торговую войну с Китаем Трамп намерен продолжить: пошлины на китайский импорт объявлены уже в размере 125%.

Дополнительные таможенные сборы с импорта из примерно 60 стран, о которых Трамп объявил в прошлую пятницу, оказались гораздо выше, чем ожидал Уолл-Стрит, и американские индексы устремились вниз. S&P, в частности, потерял более 10%.

Многие экономисты предостерегали, что все это приведет к спаду экономики и в США, и во всем мире.

К среде паника дошла до того, что инвесторы стали сбрасывать американские бонды — государственные долговые обязательства, которые традиционно считаются самыми надежными ценными бумагами.

«Президент Дональд Трамп держался, когда распродавали акции, но когда начал слабеть и рынок бондов, стало лишь вопросом времени, когда он сдаст назад», — сказал Пол Эшворт, главный экономист компании Capital Economics по Северной Америке.