Дональд Трамп обвинял президента ЮАР в "геноциде белых". Что не так с этими обвинениями?

В среду президент США Дональд Трамп принял в Овальном кабинете Белого дома президента ЮАР Сирила Рамафосу. Эта встреча многим напомнила визит в Вашингтон Владимира Зеленского, когда под объективами телекамер обычная беседа двух президентов вдруг переросла в конфликт. То же самое случилось с Рамафосой. От обсуждения гольфа Дональд Трамп неожиданно перешел к нападкам на своего гостя, обвинив его правительство в "геноциде" белого населения Южной Африки.

Хозяин Овального кабинета попросил помощников погасить свет и показал Рамафосе видео, которое с точки зрения Трампа являлось документальным свидетельством происходящих в ЮАР ужасов.

Но на самом деле ролик был смонтирован из двух вырванных из контекста клипов — с выступлением маргинального политика, призывающего к убийству африканеров (белых потомков голландских, немецких и французских поселенцев в ЮАР) и кадров с вереницей белых крестов, установленных вдоль обочины длинной дороги в сельскохозяйственной части страны.

Изображение крестов вдоль дороги Дональд Трамп описал как массовое захоронение белых фермеров.

В чем конкретно Дональд Трамп обвинил Сирила Рамафосу, и что не так с этими обвинениями?

Кресты вдоль дороги

На кадрах, которые Трамп продемонстрировал в Овальном кабинете, видны ряды белых крестов вдоль сельской дороги. Комментируя их, президент США заявил: «Это места погребения. Места погребения. Больше тысячи белых фермеров».

На самом деле под этими крестами могил нет. Видео сделано во время акции протеста против убийства пары белых фермеров Глена и Виды Рафферти, которых застрелили на их ферме в 2020 году (за их убийство в 2022 году были осуждены двое мужчин). Этот клип был опубликован в YouTube 6 сентября, на следующий день после демонстрации.

Организатор акции Даррел Браун сообщил местной компании SABC News что «каждый из этих крестов представляет почти 10 фермеров, убитых в течение лет, там 500 крестов». Это же подтвердил Би-би-си фермер Роб Хоатсон, сосед убитых супругов Рафферти, который установил сами кресты: по его словам, это «мемориал», но не захоронение.

Отдел верификации Би-би-си BBC Verify геолоцировал эти кадры: они были сделаны в провинции Квазулу-Натал, около города Ньюкасл. Изображения, сделанные для сервиса Google Street View в мае 2023 года, показывают, что крестов в этом месте больше нет.

Во время встречи с Рамафосой Трамп также показывал президенту ЮАР несколько публикаций, в которых, как он утверждал, рассказывается об убийствах белых фермеров в ЮАР.

Однако когда Трамп говорил «Посмотрите, там места захоронений повсюду. Хоронят белых фермеров», он демонстрировал распечатанную статью, в которой говорилось совсем не о событиях в ЮАР. В публикации идет речь о женщине, убитой в Демократической Республике Конго.

Этот факт первым заметило агентство AFP, а позже BBC Verify провел поиск по изображению и подтвердил, что это кадр из репортажа агентства Reuters, сделанного в городе Гома в ДРК в феврале этого года.

Как на самом деле обстоит ситуация с фермерами?

По утверждениям команды американского президента, куда входит уроженец ЮАР миллиардер Илон Маск, именно белые фермеры в этой стране подвергаются массовым убийствам.

В этом мнении Белый дом укрепил принятый в ЮАР в 2024 году Закон об экспроприации, который позволяет правительству в некоторых случаях изымать неиспользуемую землю без компенсации, когда есть общественный интерес в ее перераспределении.

В феврале этого года президент ЮАР заявил, что его правительство никогда ни у кого не конфисковывало землю, а лишь старается с помощью новых законов обеспечить населению равноправный и справедливый доступ к земле.

Действительно, в середине 1990х годов, согласно статистике, уровень убийств белых фермеров был в шесть раз выше, чем в среднем по стране.

По данным, представленным на обсуждение в Европарламент, с 1994 по 2018 гг (период интенсивного мониторинга ситуации) в ЮАР были убиты порядка 4 тысяч белых фермеров, при средней численности белого населения в описываемый период в пределах 5 млн человек.

Авторы обращения отмечали, что полиция расследовала эти случаи спустя рукава.

По последним официальным данным южноафриканских властей, с апреля 2024 года по декабрь 2024 года в стране было совершено более 19,5 тыс убийств, но только 36 жертв были связаны с фермами или небольшими сельскохозяйственными угодьями.

Кроме того, только семь из этих 36 человек были фермерами, причем до конца не ясно, какой они были расы. В Южной Африке есть и темнокожие фермеры, а официальная статистика не разбита по расам. Остальные 29 жертв были работниками ферм, которыми, как правило, являются темнокожие южноафриканцы.

Данные различных групп, представляющих интересы южноафриканских фермеров, также показывают, что число убийств на фермах исчисляется десятками в год, и хотя это само по себе ужасно, но это мизерный процент от общего числа убийств в стране.

«Изоляция ферм делает фермеров особенно уязвимыми для преступности, но это связано с географией и социально-экономическими условиями, а не с политической ситуацией или расовыми причинами», - считает Энтони Казибони, политолог и социолог Центра социального развития в Африке при Университете Йоханнесбурга.

«Геноцид белого населения»

Это еще одно обвинение американской администрации в адрес правительства ЮАР. На сегодняшний день ЮАР занимает первое место по уровню преступности из всех африканских стран и входит в пятерку самых опасных стран в мире.

Однако нет никаких независимых исследований и подтверждений, на основании которых высокий уровень преступности в ЮАР можно приравнивать к геноциду белого населения.

Уровень преступности в Южной Африке начал резко расти с середины 1990-х годов, вскоре после прихода к власти Нельсона Манделы и падения режима апартеида.

В то время основными видами преступлений были угоны автомобилей, грабежи домов и поджоги фермерских хозяйств. Часто все они сопровождались человеческими жертвами. Именно тогда в домах белого населения спальные отсеки стали отгораживать железными дверями, который запирались на ночь, чтобы семья оставалась в безопасности, если дом будут грабить.

Согласно данным крупной исследовательской платформы Macrotrends, оценивающей риски для ведения бизнеса по всему миру, в 1995 году индекс преступности в ЮАР превышал 60 человек на 100 тыс. населения. Для сравнения, в США этот показатель сейчас составляет 6 на 100 тысяч.

По данным ряда источников, уровень убийств среди белых южноафриканцев с середины девяностых до начала нулевых могла быть в три раза выше, чем в среднем по стране.

Аналитики объясняли это двумя причинами: зажиточностью белого населения и тем, что некоторые нападавшие на белых считали свои действия восстановлением расовой справедливости, то есть своего рода компенсацией за многие десятилетия дискриминации и лишения земли.

Между 2000 и 2012 годами статистика преступности пошла заметно вниз. Полиция страны связывала это с отъездом примерно миллиона белых южноафриканцев. Основную массу тогда приняла у себя Австралия.

Но в 2014 показатели снова начали расти. Согласно последним данным ООН по наркотикам, в прошлом году в ЮАР было совершено более 27 тысяч убийств, что составляет 45 человек на каждые 100 тысяч. Сколько жертв убийств было белыми — неизвестно, поскольку власти ЮАР не публикуют соответствующую статистику.

В отличие от преступности середины 1990-х сегодня преступления связаны в основном с организованной преступностью, наркотрафиком, проституцией, жертвами которых главным образом становятся члены местных группировок без привязки к расовой принадлежности.

При этом, по данным Комиссии по вопросам равенства в сфере занятости ЮАР, белые занимают 62,1% руководящих должностей страны, хотя на их долю приходится только 7,7% экономически активного населения.

По данным переписи 2022 года, на сегодняшний день в ЮАР проживает чуть более 4,5 млн белого населения. Это 7,3% от общего числа.

«Стреляй в бура». Власти ЮАР бездействуют?

Одним из героев показанного в Овальном кабинете видео стал лидер движения «Борцов за экономическую свободу» (EFF) Джулиус Малема, который в кадре исполнял свою фирменную песню «Стреляй в бура, стреляй в фермера». Он поет ее часто, фактически на всех своих политических митингах.

Лоббисты, представляющие интересы белых южноафриканцев, в частности, группа AfriForum, пытались добиться запрета этой песни на основании того, что она подстрекает к насилию и способствует разжиганию ненависти.

Но Верховный апелляционный суд ЮАР постановил, что Малема имеет право петь песню, впервые ставшую популярной во время борьбы с апартеидом.

Усилия властей в борьбе с разжиганием межрасовой ненависти в последние годы сводятся к тому, что лидеры правящего Африканского национального конгресса (АНК) заявляют, что сами больше не поют песню про убийство буров, как утратившую свое политическое значение, но не могут указывать другим политическим партиям, какой им выбирать репертуар.

После показа клипа с Малемой Трамп сказал, что на кадрах поют люди, наделенные властью. Но это не так. Джулиус Малема ранее возглавлял молодежное крыло правящей партии АНК, но в 2012 году покинул ее из-за внутреннего конфликта с руководством и больше никогда не занимал официальных государственных должностей.

В 2013 году он создал EFF, которая на прошлогодних выборах набрала 9,5% голосов и примкнула к оппозиции. Долгое время партия Малемы считалась в ЮАР маргинальной, но именно с ее подачи в стране был принят закон об экспроприации земли без выплаты компенсаций, который так критикует администрация Трампа.

Депутат парламента ЮАР от оппозиционного Демократического альянса Гвен Нгвенья недавно отметила, что в стране налицо расизм, направленный против белых людей, но это явление, по ее словам, чаще всего игнорируется СМИ и вызывает слабую реакцию со стороны темнокожего населения.

Крупный южноафриканский профсоюз «Солидарность» (Solidarity) в своем исследовании подтвердил, что Южноафриканская комиссия по правам человека гораздо чаще инициирует расследования случаев расизма белых по отношению к темнокожим и более снисходительна в случаях расизма наоборот.