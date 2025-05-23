Bloomberg: Россия категорически против участия Ватикана в мирных переговорах

Лидеры США и Европы возлагают надежды на переговоры России и Украины в Ватикане, но Кремль в них не заинтересован. Об этом, ссылаясь на свои источники, пишет агентство Bloomberg, передает NUR.KZ.

Как рассказали агентству источники, осведомленные о ситуации, но пожелавшие остаться анонимными, Россия не планируют организовывать поездку Владимира Путина в Ватикан или в какую-либо другую страну на переговоры с украинской стороной. Вместо этого РФ сосредоточена на переговорах в Стамбуле - Кремль ожидает, что переговоры возобновят в скором времени.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков вчера сообщил журналистам, что никаких договоренностей о проведении следующего раунда переговоров в Ватикане нет.

Тем не менее, европейские чиновники говорят, что ведутся обсуждения роли Ватикана как потенциального организатора или посредника в переговорах. Переговоры могут состояться уже на следующей неделе, хотя это зависит от готовности России присутствовать, пишет агентство.

Между тем американские чиновники поддерживают постоянные контакт с украинской стороной, чтобы обеспечить проведение переговоров.

"Они также дают понять российским коллегам, что предпочли бы избежать участия во встрече сторонников жесткой линии, таких как помощник Путина Владимир Мединский, возглавлявший делегацию Москвы в Стамбуле", - говорится в материале.

По словам Сергея Маркова, политического консультанта, имеющего тесные связи с Кремлем, Путин не поедет в Италию, государство-член НАТО, из-за проблем безопасности, а Россия не считает Ватикан нейтральной страной в конфликте.

"Проблема еще больше осложняется отношениями между Римско-католической церковью и Русской православной церковью во главе с Патриархом Кириллом, ярым сторонником Путина и войны в Украине", - отмечают корреспонденты.

Помимо прочего, Италия является страной-подписантом Международного уголовного суда, который в марте 2023 года выдал ордер на арест Путина за предполагаемые военные преступления в Украине. Она была бы обязана арестовать его, если бы он приехал в Рим.

По словам трех источников, близких к Кремлю, Россия считает Турцию лучшим местом для продолжения переговоров по меморандуму, определяющему условия мирного соглашения, которое Путин обсуждал с Трампом во время телефонного разговора.

Напомним, 19 мая состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

Позже сам Путин сообщил, что разговор длился два часа. Он назвал беседу откровенной, содержательной и весьма полезной и выразил благодарность Трампу за участие США в возобновлении прямых переговоров России и Украины.

Тогда же Путин заявил, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и прекращение огня. Сторонам необходимо найти компромиссы, которые устроили бы все стороны.

На заявление Путина о меморандуме уже отреагировал Зеленский. Он заявил, что Украина пока не получала никаких предложений от России. При этом Зеленский вновь заявил, что Украина не будет уступать свои территории.

О разговоре высказался и глава США. Трамп в соцсетях написал, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и об окончании войны. Глава США добавил, что проинформировал об этом президента Украины, председателя Европейской комиссии и других европейских лидеров.