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Зеленский отреагировал на заявление Путина о меморандуме мира

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Кадр из видео: instagram.com/zelenskyy_official

Зеленский отреагировал на заявление Путина о том, что Россия готова работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре, передает NUR.KZ со ссылкой на УНИАН.

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О работе над меморандумом Путин заявил поле разговора с Трампом. По словам Зеленского, украинская сторона начнет работать над документом, как только получит предложение от России.

Пока же, по словам Зеленского, насколько ему известно из разговора с Трампом, Москва хочет направить Украине соответствующий меморандум, где будут заложены принципы, касающиеся не только прекращения огня.

"Я не могу предоставить вам ответа относительно того, что будет вложено в меморандуме, поскольку не имею этой информации. Для меня, мои принципы – это те, которые известны президенту Трампу", – акцентировал президент Украины.

При этом Зеленский подчеркнул, что выводить украинские войска с украинских территорий никто не будет:

"Это конституционный долг мой, это обязанность наших военных, защищать суверенитет и территориальную целостность Украины. Да, сейчас есть оккупированные территории из-за агрессии. И никто сдавать свои земли, свои территории, своих людей не будет", - заявил Зеленский.

По его словам, этот вопрос неоднократно обсуждался с Трампом и его командой.

"Если РФ ставит условия выводить наши войска с нашей земли – значит они не хотят, чтобы было прекращение огня. Потому что они четко понимают, что Украина не будет этого делать", – резюмировал украинский лидер.

Напомним, накануне состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Как писали СМИ, перед звонком вице-президент Джей Ди Вэнс заявлял, что, по его мнению, во время телефонного разговора Трамп спросит Путина, серьезно ли он настроен на мир с Украиной.

Позже сам Путин сообщил, что разговор длился два часа. Он назвал беседу откровенной, содержательной и весьма полезной и выразил благодарность Трампу за участие США в возобновлении прямых переговоров России и Украины.

Тогда же Путин заявил, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и прекращение огня. Сторонам необходимо найти компромиссы, которые устроили бы все стороны.

Позже о разговоре высказался и глава США. Трамп в соцсетях написал, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и об окончании войны. Глава США добавил, что проинформировал об этом президента Украины, председателя Европейской комиссии и других европейских лидеров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2246676-zelenskiy-otreagiroval-na-zayavlenie-putina-o-memorandume-mira/