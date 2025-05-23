Страны "большой семерки" пригрозили России ужесточить санкции

Министры финансов стран "Большой семерки" опубликовали совместное заявление, в котором пригрозили усилить давление на Россию, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Они осудили военные действия РФ в отношении Украины и заявили, что "любая организация, поддерживающая Россию во время конфликта", будет исключена из контрактов на восстановление Украины. Главы Минфина пообещали ужесточить санкции, если Москва не согласится на прекращение огня в Украине.

При этом в G7 считают, что пик неопределенности в мировой экономической политике уже пройден. Представители стран заявили, что будут совместно работать над стабилизацией рынков и преследовать общие политические цели.

Совместное заявление министров финансов стран "семерки" было опубликовано по итогам их трехдневного саммита, который прошел на канадском курорте Банф недалеко от Калгари.

Как уточняет РБК, "Большая восьмерка" ("Группа восьми", G8) ― это международный форум ведущих мировых держав, существовавший в 1997–2014 годах. В нем участвовали Великобритания, Германия, Италия, Канада, Россия, США, Франция и Япония.

Ежегодно представители стран-участниц, в том числе лидеры государств и руководители министерств, встречались на саммитах, где обсуждали вопросы глобальной экономики и политики и искали пути решения общих проблем.

Главными темами были международная безопасность, энергетика, изменение климата, борьба с бедностью. Решения, которые принимались на саммитах, носили характер рекомендаций и не были обязательны для исполнения странами-участницами.

Россию пригласили участвовать в заседаниях организации в 1997 году, а в 2014 году из-за присоединения Крыма отстранили от участия в "Большой восьмерке". Организация продолжила функционировать в формате "Большой семерки".