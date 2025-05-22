Путин заявил о создании буферной зоны безопасности между Россией и Украиной

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что вооруженные силы ведут работу по созданию буферной зоны вдоль границы с Украиной, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В Telegram-канале Кремля опубликовано выступление президента России Владимира Путина во время совещания с членами правительства. Отмечается, что выступление касалось вопросов развития ряда регионов по итогам поездки Путина в Курскую область.

"Уже говорил, что было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границы. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают", - заявил он.

Как указано на сайте РБК, буферная зона - это район, созданный для отделения одной территории от другой. Преимущественно они используются в международных отношениях для снижения напряженности между сторонами конфликта и минимизации риска прямых столкновений.

Однако такие зоны могут создаваться и для других целей, например для обеспечения санитарно-эпидемической или экологической безопасности, сохранности памятников культуры и исторического наследия.

Напомним, в марте текущего год Путин предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы России.

Тогда отмечалось, что Путин неоднократно отмечал необходимость создать линию безопасности на границе с Украиной. В июне 2023 года он заявил, что Россия может рассмотреть возможность организации санитарной зоны на Украине, если обстрелы российских территорий не прекратятся.

В марте 2024 года Путин снова отметил, что Россия может создать санитарную зону на территориях, находящихся под контролем украинских властей.