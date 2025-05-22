Трамп больше не верит, что Путин готов закончить войну в Украине? Что пишет пресса о перспективах мира и как реагирует Кремль

Сразу в нескольких западных изданиях появились публикации о содержании недавних телефонных переговоров президентов США и России. По данным журналистов, которые ссылаются на информированные источники, после разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп сказал европейским лидерам, что Кремль не готов заканчивать войну в Украине, и Вашингтон может оставить активные попытки урегулировать конфликт.

В среду американская газета Wall Street Journal написала со ссылкой на три источника, знакомых с содержанием переговоров, что в телефонном разговоре c лидерами стран Европы Трамп выразил уверенность в том, что Россия побеждает в войне.

Как пишет издание, европейские лидеры и раньше понимали, что российский президент на самом деле не готов остановить войну, но от Трампа это услышали впервые. Это также отличается от того, что Трамп говорит публично: американский президент постоянно повторяет, что Путин хочет мира.

«Тон и дух разговора были превосходными. Если бы это было не так, я бы сказал это сейчас», — писал Трамп после общения с Путиным.

Как отмечает издание, Трамп, похоже, пришел к мысли, что Путин не готов к миру, но это не заставило его сделать то, чего добиваются европейцы и президент Украины Владимир Зеленский — поднять ставки в борьбе с Россией и усилить санкции.

Об уверенности Кремля в победе писал и Bloomberg. «Путин считает, что его войска могут к концу года прорвать украинскую оборону и полностью взять под контроль четыре региона [Украины], на которые он претендует», — сообщало издание незадолго до телефонных переговоров американского и российского президента.

За день до звонка Путину, в воскресенье, Трамп также поговорил с европейскими лидерами. Тогда он дал понять, что может ужесточить санкции, если Путин откажется от прекращения огня, рассказали источники WSJ.

Но к понедельнику он снова изменил свою позицию, констатирует издание. Вместо этого Трамп заявил, что хочет быстро продолжить переговоры на более низком уровне между Россией и Украиной в Ватикане.

По информации WSJ, такие переговоры могут состояться в середине июня.

Что говорят в Москве и Киеве

В четверг утром журналисты спросили о публикации WSJ пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

«Мы знаем, что Трамп заявил Путину. Мы не знаем, что Трамп заявил европейцам после этого телефонного разговора. Мы знаем официальное заявление президента Трампа. То, что мы знаем, контрастирует с тем, что было написано в упомянутой вами статье», — ответил официальный представитель президента России (цитата по агентству ТАСС).

Он добавил, что Россия и Украина пока не достигли каких-либо конкретных договоренностей о следующих этапах переговоров. «Об этом еще предстоит договориться. Работа ведется по выполнению тех договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле», — сказал Песков, имея в виду первые с весны прямые российско-украинские переговоры, состоявшиеся в Турции на прошлой неделе.

Хотя российские чиновники настаивают на готовности двигаться к миру, Москва неоднократно отвергала требование Украины и ее европейских союзников сначала установить перемирие (минимум на 30 дней), а уже потом вести переговоры. По данным прессы, Кремль выдвигает несколько жестких условий прекращения огня, которые Киев и страны Запада считают неприемлемыми, в том числе вывод украинских войск с территорий, на которые претендует Москва, а также прекращение поставок оружия ВСУ.

Против перемирия в среду также выступил глава МИД России Сергей Лавров. «Сейчас, когда нам говорят: "Давайте перемирие — а там посмотрим", — нет, ребята! Мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим, — сказал министр, выступая в Ереване. — И макроны, стармеры, фон дер ляйены и прочие деятели Европы, которые сейчас истерично требуют от Соединенных Штатов присоединиться к антироссийским действиям и нарастить количество санкций, — это просто их выдает с головой».

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении в среду оценил переговорный процесс с Москвой: «Россияне не дают сигналов о прекращении огня, и они пока не готовы войну завершать. Итак, все наши формы давления, вся наша работа с партнерами ради давления на Россию — это то, что абсолютно нужно. Давление убеждает».

Что будут дальше делать США?

Однако пока нет признаков, что Трамп готов оказывать дальнейшее давление на Россию, хотя, как напоминает в своей публикации WSJ, американские сенаторы во главе с Линдси Грэмом подготовили проект о введении против Москвы дополнительных санкций. Пока неясно, поддержит ли его президент США.

Вскоре после переговоров газета Financial Times написала со ссылкой на два источника, знакомых с содержанием разговора Трампа с европейскими лидерами, что Трамп выразил явное желание вывести США из процесса мирного урегулирования и оставить этот вопрос для прямых переговоров Москвы с Киевом.

«Он также не обещал ввести новые санкции против России, если Путин отвергнет любые попытки установить мир», — было сказано в публикации. «Один человек, знакомый с разговором, сообщил что [европейские] лидеры были потрясены тем, как президент США описал свои соглашения [с Путиным]».

Иллюстрацией к позиции американской администрации могут служить и ответы госсекретаря США Марко Рубио на вопросы конгрессменов в среду. Глава Госдепа не стал прямо говорить об ответственности Путина за военные преступления в Украине, заявив, что приоритетом Вашингтона являются переговоры о прекращении войны.

В ходе напряженных слушаний представитель Демократической партии Билл Китинг вспомнил, как Рубио резко критиковал Путина в бытность сенатором, и спросил госсекретаря, считает ли он российского лидера военным преступником.

«На войне в Украине были совершены преступления, и за них придется отвечать, но наша цель сейчас — прекратить эту войну, — сказал Рубио. — Потому что каждый день, пока продолжается эта война, убивают людей, калечат еще больше людей и, откровенно говоря, совершается еще больше военных преступлений».

На слушаниях Рубио также сказал, что в диалоге Вашингтона с Москвой есть определенная польза. «Если бы в 1961 году не было контактов между США и Россией, мир мог бы прекратить существование во время Карибского кризиса», — заявил он.