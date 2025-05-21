"Макси-пакет" санкций против России утвердил Евросоюз

В Брюсселе прошла министерская встреча стран Европейского Союза. Главной темой встречи стала ситуация в Украине, передает NUR.KZ со ссылкой на Deutsche Welle.

На итоговой пресс-конференции верховная представительница Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что основным приоритетом ЕС остается безусловное прекращение огня.

Она сама и участники встреч говорили о необходимости вынудить президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров и согласиться прекратить огонь в Украине, как это уже сделал Киев. Поскольку Путин пока не согласился на это, страны ЕС решили усилить давление на Россию.

Они, как и ожидалось, утвердили макси-пакет санкций против России, в рамках четырех различных режимов, и тут же принялись обсуждать новые санкции. Причем, по словам Каллас, все страны ЕС настаивают, что их нужно разработать как можно быстрее.

В качестве одной из ограничительных мер Евросоюз намерен снизить потолок цен на нефть, который пока находится на уровне 60 долларов за баррель. В нынешнем виде эксперты считают его неэффективным, поскольку сейчас цена на российскую нефть и так ниже.

Однако мнения о "правильном" ценовом пределе среди участников этой дискуссии пока сильно расходятся: Киев предлагает радикально опустить его до 30 долларов за баррель, а Евросоюз, если верить неофициальным источникам, готов только к 50, ведь для этого шага необходима единогласная поддержка всех членов, а также скоординированное ее введение на уровне стран G7.

Между тем президент США Дональд Трамп напротив решил не вводить новые санкции против России, несмотря на призыв Зеленского. Как сообщали СМИ, после разговора Путина с Трампом, который состоялся 19 мая, Трамп поговорил по телефону с Зеленским. Глава Украины призвал США оказать давление на Россию, в том числе с помощью новых санкций.

Однако по данным источников, Трамп отказался не только вводить новые санкции против РФ, но и заявил, что конфликт в Украине должен был остаться проблемой Европы, а США не следовало вмешиваться. По словам президента, без прогресса по переговорам США уступят свою роль посредника Европе.

К слову, еще в середине апреля СМИ писали, что Трамп откажется от попыток организовать мирное соглашение между Россией и Украиной уже в ближайшие дни, если не увидит ясных признаков того, что такая сделка достижима.