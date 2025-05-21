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NYT: Трамп в разговоре с Зеленским озвучил ему новую позицию США по ситуации в Украине

Опубликовано:

Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: JIM WATSONTETIANA DZHAFAROVA/Getty Images

Дональд Трамп после разговора с Путиным озвучил главе Украины Владимиру Зеленскому новую позицию США по ситуации в Украине, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

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Как пишет издание, ссылаясь на собственные источники, Трамп заявил Зеленскому и другим европейским лидерам, что Россия и Украина должны будут найти решение войны самостоятельно.

"По словам шести анонимных лиц, близких к президенту, Трамп отступил от своих собственных угроз присоединиться к европейской кампании давления, которая будет включать новые санкции против России", - говорится в материале.

Корреспонденты издания пишут, что решение Трампа - именно то, чего добивался глава РФ Владимир Путин: не только прекращение американского давления, но и создание глубокого раскола внутри НАТО, между американцами и их традиционными европейскими союзниками, которые говорят, что они в любом случае продолжат санкции.

"Для многих решение Трампа было предсказуемо после его бурной встречи с Зеленским в Овальном кабинете, а затем и отставки американского посла в Киеве", - отмечают журналисты.

Отмечается, что Трамп обычно является поклонником финансового давления: он регулярно угрожает тарифами и санкциями как союзникам, так и противникам. Но в этот раз все сложилось иначе. Представитель Белого дома, попросивший не называть его имени, рассказал изданию, что дополнительные санкции против России будут препятствовать возможностям бизнеса, а Трамп хочет максимально расширить экономические возможности для американцев.

"Подтекст звонка Трампа Зеленскому и европейцам заключается в том, что эпоха американских расходов дипломатической энергии, нового оружия для Украины и экономических санкций против России быстро подходит к концу.

Несколько европейских чиновников заявили, что послание, которое они вынесли из звонка, заключалось в том, что им не следует ожидать, что Соединенные Штаты присоединятся к ним в ближайшее время в оказании дополнительного финансового давления на Путина", - пишет издание.

Напомним, 19 мая состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Позже и Путин, и Трамп высказались о беседе в довольно положительном ключе. Путин назвал разговор откровенным и полезным, а Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и об окончании войны.

Однако позже в Белом доме Трамп заявил, что конфликт в Украине должен был остаться проблемой Европы, а США не следовало вмешиваться. По словам президента, без прогресса по переговорам США уступят свою роль посредника Европе.

К слову, еще в середине апреля СМИ писали, что Трамп откажется от попыток организовать мирное соглашение между Россией и Украиной уже в ближайшие дни, если не увидит ясных признаков того, что такая сделка достижима.

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Ситуация в Украине
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2247123-nyt-tramp-v-razgovore-s-zelenskim-ozvuchil-emu-novuyu-poziciyu-ssha-po-situacii-v-ukraine/